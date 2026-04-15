Bob Sinclar, RBD e mais enviam mensagens para brothers nesta quarta no BBB 26

A festa do BBB 26 desta quarta-feira, 15, terá momentos especiais e emocionantes para os cinco jogadores que permanecem na casa. Cada um deles receberá uma mensagem especial de um artista que marcou sua passagem pelo reality.

A 'noite do pijama' terá ainda uma cápsula do tempo, por meio da qual será possível reviver os momentos mais marcantes das festas da edição, rever VTs, trechos de shows e outros destaques. Haverá sanduíches, pipoca, pizza e outras guloseimas.

Ana Paula Renault receberá um recado do DJ francês Bob Sinclar, cujo hit, World Hold On, marcou a trajetória da sister; Milena vai receber uma homenagem de Christian Chávez, ex-RBD; Leandro Boneco será homenageado pelo cantor e compositor Lazzo Matumbi, expoente da música na Bahia; Juliano Floss por Cly G, e Jordana pelo grupo Kid Abelha.

A festa marca a comemoração do Top 5 da edição, e acontece a menos de uma semana da grande final, marcada para a próxima terça, 21. Ana Paula, Juliano e Jordana enfrentam o Paredão e um deles deixará a casa na quinta, 16.