Bob Dylan chega aos 85 anos com legado vivo nas rádios, palcos e na música brasileira

Neste domingo, 24 de maio, o cantor e compositor Bob Dylan completa 85 anos. Para celebrar a data, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou um levantamento especial sobre suas obras. O estudo revela as músicas do artista mais tocadas e regravadas no Brasil nos últimos anos, confirmando sua contínua relevância no cenário musical do país.

Levantamento do Ecad destaca números da obra de Dylan no Brasil

Segundo os dados do Ecad, Bob Dylan possui um vasto catálogo no banco de dados da gestão coletiva brasileira. O artista tem 1.222 obras musicais e 1.312 gravações cadastradas, números que demonstram a amplitude e a presença de sua produção no Brasil.

"Knockin’ on Heaven’s Door" lidera rankings de execução e gravação

O levantamento aponta que “Knockin’ on Heaven’s Door”, um dos maiores sucessos de sua carreira, lidera tanto o ranking das músicas mais tocadas quanto o das mais regravadas no Brasil. Lançada originalmente em 1973, a canção contabiliza 183 gravações cadastradas na base do Ecad, reforçando seu alcance atemporal.

Outros clássicos e versões brasileiras que se destacam

Entre as músicas mais executadas nos principais segmentos de execução pública, como rádio, shows, sonorização ambiental, música ao vivo, festas e eventos populares, destacam-se outros clássicos de Bob Dylan:

“Like a Rolling Stone”

“Lay, Lady, Lay”

“Mr. Tambourine Man”

“Just Like a Woman”

O estudo também menciona versões brasileiras inspiradas na obra do artista:

“O Vento Vai Responder” (adaptada por Zé Ramalho)

“O Amanhã é Distante” (assinada por Geraldo Azevedo e Babal em parceria com Dylan)

Grandes intérpretes popularizaram a obra de Dylan

A pesquisa ressalta, ainda, a importância de grandes nomes da música na difusão das composições de Bob Dylan. Entre os artistas que mais contribuíram para popularizar suas obras, estão:

Rod Stewart

Johnny Cash

Eric Clapton

Elvis Presley

Ranking das músicas mais gravadas no Brasil

No ranking das músicas mais gravadas de autoria de Bob Dylan no Brasil, além de “Knockin’ on Heaven’s Door”, aparecem:

“Like a Rolling Stone”

“Don’t Think Twice, It’s All Right”

“The Times They Are A-Changin’”

“Mr. Tambourine Man”

“I Shall Be Released”

A ressonância de Dylan na música brasileira

A influência de Bob Dylan encontrou forte ressonância na música brasileira, especialmente entre compositores que priorizam a palavra e a crítica social. Artistas como Belchior, Caetano Veloso e Raul Seixas são frequentemente associados ao universo poético e contestador criado por Dylan, compartilhando letras com reflexões existenciais, questionamentos políticos e um olhar atento às transformações sociais.

Belchior e Caetano Veloso: exemplos da influência

Belchior, por exemplo, construiu uma obra com narrativas confessionais e observações sobre juventude, desencanto e identidade, aproximando-se do tom intimista e crítico de Dylan. Já Caetano Veloso incorporou referências do folk e da contracultura internacional em sua trajetória, reconhecendo a importância do compositor norte-americano para a renovação da canção popular.

Prêmio Nobel e o legado atemporal de Bob Dylan

Com uma trajetória marcada por letras poéticas, críticas sociais e forte influência global, Bob Dylan permanece como um dos nomes mais importantes da cultura contemporânea. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016, o artista segue influenciando músicos, compositores e ouvintes em todo o mundo, mais de seis décadas após o início de sua carreira.