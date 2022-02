Bob Fllay recebe o campeão paraense do UFC Deiveson Figueiredo

O paraense Deiveson Figueiredo, conhecido como o “Deus da Guerra”, atual campeão peso-mosca do UFC 270, foi o convidado do Bobcast, podcast de Bob Fllay, neste sábado (29). Na entrevista, ele falou sobre a trajetória, as dificuldades para conseguir se firmar no cenário mundial e conquistas alcançadas por meio do MMA. O atleta recuperou o cinturão no último dia 22 em combate com o mexicano Brandon Moreno. Os dois já se enfrentaram três vezes e têm uma vitória cada, além de um empate.

Em um bate-papo descontraído, o lutador falou sobre a vida, a carreira, os planos e também contou fatos curiosos. Deiveson é de Soure, no Arquipélago do Marajó, onde iniciou no esporte com a prática da luta marajoara. Foi quando conheceu os irmãos Marajó - Iuri e Ildemar - e veio para Belém, com o caçula de seus irmãos para se dedicar ao esporte. "Nesse período que viemos para Belém foi bem difícil, pois com a falta de dinheiro ou a gente pagava o aluguel ou comia", recordou Deiveson.

'Daico', como também é chamado, relembrou a trajetória de batalhas para se manter na capital paraense. Trabalhou como cabeleireiro, mototaxista e em muitas outras atividades, até ingressar profissionalmente no UFC. Mesmo feliz com a conquista, Deivison diz que o início da carreira não foi fácil pelas escolhas que precisou fazer, como ficar longe da companheira e dos três filhos. "Há um momento em que o atleta precisa ficar focado. Havia dificuldades, mas diferentes das que eu tinha. Foi um processo de muito aprendizado", completou.

Deiveson vai passar dois meses no Brasil e revelou que vai aproveitar a oportunidade para casar oficialmente e fazer algumas campanhas publicitárias. Depois, ele retornará aos Estados Unidos em busca de novas conquistas. Atualmente, o atleta coleciona quatro cinturões.