Blogueirinha rebate fala de Juliano Floss no BBB 26

A apresentadora Blogueirinha reagiu após ter seu nome citado por Juliano Floss no BBB 26. Em publicação nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo com trechos da participação do influenciador em seu podcast e ironizou uma fala do participante no reality.

O assunto surgiu durante uma conversa de Juliano com aliados na casa. Na ocasião, o dançarino afirmou que teria "acabado" com Blogueirinha após participar do programa de entrevistas.

"Eu consegui acabar com ela, eu nem sei como, mas eu acabei com ela", disse o participante.

Após a declaração, Blogueirinha publicou um vídeo com cortes da entrevista, reunindo momentos em que Juliano aparece desconfortável com as perguntas e comentários feitos por ela.

Nas imagens, a apresentadora questiona o fato de ele ser dançarino e, ao mesmo tempo, não saber dançar. Ela também ironiza o fato de Juliano não ter conseguido tirar visto para os Estados Unidos e faz piada após ele afirmar que estudou moda por meio das redes sociais.

Na legenda, Blogueirinha reforçou o tom irônico ao comentar o episódio.

"Juliano Floss fica com essas conversinhas soltas dizendo que acabou comigo mas eu não vou falar nada pra me defender, não, tá? Vou só trazer as imagens. Tirem suas próprias conclusões", escreveu.