Blogueirinha lança série nacional destacando o Pará e suas curiosidades

A Blogueirinha (@blogueirinha), que tem mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram e 1,25 mi de inscritos no Youtube, lançou a série ‘Só Tem no Brasil’. Com conteúdos que vão mostrar a curiosidade de diversos lugares do país, com a irreverência da influenciadora, os episódios estarão disponíveis sempre no canal dela no Youtube, mas também com cortes no seu perfil no Instagram.

A primeira parte sobre a viagem ao Pará, foi disponibilizada há duas semanas e já tem quase 200 mil visualizações. Com o tema ‘Conheci a Ilha do Combú em Belém’, ela conta algumas peculiaridades do local. Na legenda do vídeo, ela explicou um pouco do que se tratava: “Viajei pra Ilha do Combú, em Belém, para mostrar esse lado mais natural que eu tenho e retomar o contato com as minhas raízes. Além de conhecer um pouco mais sobre a cultura ribeirinha com alguns dos locais, tentei investigar mais sobre a misteriosa cidade de Ratanabá e lancei uma nova tendência para as Iaras”.

Blogueirinha estava animadíssima ao conhecer o outro lado de Belém, banhado pelo rio, ela mostrou desde o momento em que entrou no barquinho até as pessoas que conheceu. “Gente, eu estou muito encantade com isso aqui. Estou na Floresta Amazônica, não estou em qualquer lugar. Vocês estão entendendo: A Blogueirinha está no seu habitat natural, na Floresta Amazônica? Sim, estou aqui. É uma sensação que não consigo nem descrever, eu sinto esse cheiro de natureza”, disse.

No furo do Bijogó, onde forma a Prainha, a influenciadora parece estar encantada com a beleza natural: “Só acho que é o lugar mais bonito que já vi na minha vida”.

No segundo episódio, “Um pouco de cultura, um pouco de compras em Belém” ela mostrou o Ver-o-Peso, Espaço Cultural Apoena e Theatro da Paz, valorizando a culinária e as danças paraenses

“Aqui onde eu estou, a minha amiga me explicou, que aqui é um rolê mais cultural, que vem a galera da esquerda, entendeu? Então ela já me trouxe ao local certo, onde eu iria ficar mais à vontade, comer à vontade”, disse ao provar delícias da culinária, no Apoena.

A Blogueirinha ficou curiosa com os perfumes das erveiras do Ver-o-Peso. “Acho que vou querer todos”, disparou a influenciadora. Claro que ela primeiro revelou que não iria usar os produtos, mas que seriam presentes, mas depois não teve como esconder as suas intenções: “Mas vou testar, como boa blogueira que sou. Tenho que saber se vai dar certo”.

Já no terceiro episódio, lançado há dois dias, Bloguerinha revela: "Encantei o boto com meu lado sereia em Belém”. Ela mostra onde Anitta gravou o clipe ‘No Chão Novinha”, no Ver-o-Peso, e prova os sorvetes com sabores regionais, conhecidos pelos turistas, na Estação das Docas. Ela também aproveita para comer um peixe frito no Ver-o-Peso.

Em outra locação, a Blogueirinha foi até Mocajuba, encontrar com os botos.

A Blogueirinha usa a sátira e humor para abordar situações rotineiras. Ela começou a fazer sucesso na web ao detalhar algumas atitudes de personalidades da TV e da internet através dessas características.