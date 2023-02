‘BlocuTão’ resgata brincadeiras de rua e leva artistas até a Feira do Açaí, em Belém

As Drag Queens sempre fizeram parte do universo carnavalesco, mas não é de hoje que transitam com seus corpos e montações por outros espaços e agendas ao longo do ano. A Drag Queen cantora Xirley Tão realiza a 1ª edição do BlocuTão, bloco criado para levar os movimentos artísticos para rua, entre eles, as Themônias. A saída acontece sexta-feira, 3, às 16h da escadinha da Estação das Docas e o cortejo termina na Feira do Açaí, no "Samba da Feira".

Adriano Penha Furtado é biólogo e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e dá vida a Xirley Tão. O repertório que inicia o "BlocuTão" está no CD lançado pela Drag cantora "Farofa da Xirley", mas também destaca as participações especiais. "E a primeira vez que montamos o BlocuTão. E já começa grande, com participações de Jeff Moraes, Tiffany Boo, Raidol, Iara Mê e DJs Endoida. Vamos sair em cortejo pelas ruas. Saímos da escadinha da Estação das Docas e vamos até a Feira do Açaí", iniciou.

O bloco pretende resgatar as brincadeiras de rua e as marchinhas de carnaval. Então a estrutura também acompanhará a proposta, diz Adriano. "Para o bloco, preparei um repertório que mistura minhas músicas do disco Farofa da Xirley Tão, mas remixadas para ritmo de marchinha de carnaval. Eu não tenho a menor ideia de como será o bloco, pois é a primeira vez (risos). Contratamos um carro som, o 'Celta Forasteiro', para garantir um bom som. A ideia é sair atrás do carro brincando no meio do povo. Todos os cantores farão seus shows do chão mesmo. É livre... é uma brincadeira de rua", comentou positivo.

As Drag Queens e outros artistas da performance fazem parte do universo do carnaval, mas não somente dele, transitam por outras agendas ao longo do ano debatendo suas pautas, a partir de suas presenças. Para Xirley Tão, o "BlocuTão" faz o resgate do carnaval, visa a cultura, mas é uma intervenção política para discutir temas socialmente importantes. "Apesar de ser uma brincadeira de rua, o 'BlocuTão' tem sua importância política e social, pois resgata a festividade do Carnaval de rua, trazendo especificamente discussões sobre as pautas LGBTQIAP+", ponderou.

"Elói Iglesias é uma referência no Carnaval de rua e por trazer maravilhosas Drags, Trans Travestis, Performers e artistas em geral. É um grande ícone Drag da nossa cidade. Esse bloco é uma homenagem a tudo que já foi feito de bom e um 'pede-passagem' para o que virá no futuro", completou.

Xirley reforça o convite para o bloco, que reúne artistas e demais pessoas da sociedade civil, para conhecer a brincadeira de rua. Destaca o movimento que faz parte das Themônias que é forte na região. "Nosso movimento Drag Themônia é muito forte. Termos um bloco de carnaval é mais um espaço artístico cultural que conquistamos no coletivo. É uma reivindicação de direito aos espaços da cidade. Mas não precisa ir 'montada' pro bloco. Também não tem abadá. É só ir de peito aberto, livre de preconceitos e de coração livre para amar e brincar o carnaval", finalizou.

Serviço

Evento: BlocuTão

Data: sexta-feira, 3.

Hora: concentração às 16h.

Local: Saída da Escadinha da Estação das Docas em direção a Feira do Açaí

Atrações: Xirley Tão, Jeff Moraes, Tiffany Boo, Raidol, Iara Mê e DJs Endoida

Mais informações: @xirleytao