Blocos e escolas de samba agitam o fim de semana de pré-Carnaval em Belém

O clima de pré-Carnaval segue animando Belém, e neste fim de semana não foi diferente. No sábado (15), o Circuito Porto Folia recebeu o Bloco Elka, que celebrou seus 18 anos como um dos mais tradicionais do pré-Carnaval da cidade. A programação contou com apresentações de DJ Neto, Fruta Quente, Arthur Espíndola, Sandra de Sá e Roberta Sá.

“O Elka nasceu da união de amigos. No início, os ingressos eram vendidos apenas por indicação, criando um círculo próximo. Após 18 anos, o bloco segue forte. A gente brinca que é o maior bloco de amigos que existe! Cantar no Elka é sempre especial, e este ano será ainda mais, com Sandra de Sá, Roberta Sá e Fruta Quente. Depois de dois anos acontecendo em ambiente fechado, o bloco voltou às ruas maior do que nunca”, comentou Arthur Espíndola.

Ainda no sábado, no estacionamento do Mangueirão, o Circuito Mangueirão promoveu mais um fim de semana de festa com o Bloco Vai Safadão, que contou com os shows de Viviane Batidão, Natanzinho Lima, Kiko Chicabana e do anfitrião Wesley Safadão. Segundo a organização, essa foi a maior edição já registrada em um evento fechado na capital paraense.

Já no domingo (16), o pré-Carnaval seguiu com o ensaio geral das Escolas de Samba Associadas de Belém (ESA). O evento reuniu as escolas do Grupo Especial e contou com apresentações de Batuque Cabana, Fruto Sensual e Zé Paulo Sierra, intérprete oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro.