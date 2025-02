Bloco Kalango Kids abre programação especial para a criançada no pré-Carnaval de Belém

Neste domingo (16), é a vez dos pequenos foliões pularem o pré-Carnaval. O Kalango Kids vai levar a criançada para darem a volta no trio elétrico com segurança e animação. No oitavo piso do Shopping Boulevard, o evento recebe os micareteiros e os responsáveis, a partir das 16h, com palco 360º, mini trio elétrico, playground, praça de alimentação e lounge.

A banda Balada Kids, comandada por Guto Risuenho, e pelas filhas, Maitê Risuenho e Carol Accioly.

“A energia das crianças, na minha opinião, é que temos que dar mais valor, já que é a mais sincera que se pode ter, uma criança vai dançar cantar e se divertir com você porque ela quer, porque ela está achando divertido e porque ela se encantou pelo seu trabalho. Então, sempre que temos crianças junto com a gente cantando e se divertindo, a gente sabe que a energia do lugar é a melhor possível”, disse Guto.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Customização de abadás movimenta economia no Carnaval de Belém]]

Esse é o sexto ano do bloco Kalango Kids e a primeira vez que acontece nesse novo espaço, mas em outros anos a banda Balada Kids também comandou a folia. Os músicos chegam com um repertório novo que contempla os pequenos foliões.

“Já participamos de outras edições sim, sempre foi um prazer imenso participar dessa parceria. Esses eventos são muito importantes porque é o tipo de coisa que fica marcado na memória dessas crianças, uma maneira de fazer elas se divertirem longe de telas, longe de coisas impróprias para sua idade, tendo uma diversão lúdica e genuína feita apenas para elas”, avalia Guto.

O cantor antecipa que para esta edição, a banda Balada Kids chega com novidades: “Esse ano gravamos um samba-enredo de Carnaval, além disso temos um álbum só com marchinhas de cantigas de roda clássicas, todas temáticas de carnaval, além das clássicas músicas que já estão no nosso show”.

Em janeiro deste ano, a banda paraense gravou um samba-enredo com Evandro Malandro, intérprete oficial da Grande Rio, escola de samba que vai levar para o Carnaval do Rio de Janeiro um enredo em homenagem ao Pará. O single “É Carnaval” já está disponível nas plataformas de músicas.

Além disso, em 2021, o álbum “Mamãe eu quero Balada Kids” foi lançado com dez músicas carnavalescas. O projeto também está disponível nas plataformas musicais.

Ingressos do Kalango Kids no Amazon Ticket.

FOLIÕES

Karla Cardoso e o filho Samuel, Gessica Meireles com a Antonella Meireles Alves Furtado, Thay Macedo e a filha Iria Ferreira, Thatyanne Dias e a filha Liz Silva Pinheiro, e Adjanir Palheta e o filho Benjamin Palheta, já estão com suas abadás para aproveitar o Kalango Kids.

“É a primeira vez que a gente vem para um bloco de Carnaval, ele está bem ansioso. Desde quando a gente viu o abadá, que está lindo demais, já foi criando essa vontade nele de curtir. Acho que a criançada vai amar, está tudo colorido, é um ambiente que dá para curtir com a família”, disse Adjanir.

Crianças se preparam para o Kalango Kids (Fotos: Ivan Duarte) Liz e Iria Adjanir e Ben Adjanir e Ben

Bem, como a mamãe chama seu filhote, está cheio de energia para aproveitar o bloco Kalango Kids, ele disse que está ansioso para pular esse pré-Carnaval ao lado dos amiguinhos. “Eu amo ver uma programação assim, porque nesse período é tudo voltado para os adultos. Então ter esse momento festivo com os nossos filhos cria memórias afetivas. Além de tudo, deixa uma expectativa nele, que está ansioso e eufórico pelo bloco”, acrescenta Adjanir.

Thatianne Dias também consegue ver a ansiedade na pequena Liz. Mãe e filha estão há duas semanas se preparando para o Kalango Kids. “Quando ela recebeu o convite para estar no bloco foi pura animação. A Liz ama teatro e dança, e também Carnaval, ela participa de um grupo folclórico chamado Mapinguari. Então, quando ela soube que ia estar no bloco, já pensamos em como seria a roupa dela. Cada prova de roupa era uma empolgação a mais. Acho que vai ser mais um momento especial ao lado da minha filha”, disse Thatyanne.

Sem revelar como ela estará no Kalango Kids, Liz revela que será uma roupa bem moderna e com brilhos. A pequena também conta que estará com uma maquiagem bem carnavalesca.

MAIS PROGRAMAÇÕES

Durante os dias 16, 22 e 23 de fevereiro, ocorre o CarnaParque, voltado para os pequenos foliões, seus responsáveis e até seus pets. Como os tradicionais Bailinhos de Carnaval, a festa que tem entrada gratuita contará com shows, brincadeiras, personagens animados e um circuito especial com bandinha desfilando pelos corredores do shopping, a partir das 17h.

Ainda terá concursos de fantasia para crianças e pets, com brindes para os participantes e premiação para os três primeiros colocados. Além disso, os pequenos foliões também poderão participar de um animado Concurso de Cabelo Maluco.

No próximo domingo (23), de 9h às 12h, ocorre o bloco Filhos do Quintal, na Mamãe Full Time (Av. Serzedelo Corrêa - Batista Campos). A criançada vai se divertir com o som de um trio elétrico. No local terá ateliê de customização, funcional carnavalesco, pintura corporal artística, experiências sensoriais incríveis, chope e pipoca quentinha da cozinha afetiva, delícias saudáveis e um ambiente para investigar e explorar à vontade. Informações pelo 91 98409-8686.

Nos dias 21 e 22 de fevereiro e de 1 a 4 de março, sempre das 14h às 18h, vai ocorrer o “Bosque Folia” com uma programação repleta de diversão no lounge superior Play Games. Entre as atrações, terá Bailinho Infantil, Camarim de Carnaval, Oficinas Criativas e uma Área Baby, que é um espaço especial com atividades lúdicas pensadas para os menores, garantindo diversão para todas as idades.

No dia 23 de fevereiro, a banda Balada Kids volta para folia, mas comandando mais um bloco. O Nabeirinha, começa às 10h, no NaBêra (R. São Boaventura, 268). Além do show musical, ainda terá desfile de fantasias, banda de fanfarra pela rua e Clube da Animação com Tio Raí com brincadeiras e recreação.

O evento é petfriendly. Informações @oficialnabera.

No sábado, 1º de março, a programação de Carnaval do shopping Pátio Belém é iniciada. Com animadores, concurso de fantasias, distribuição de balões, maquiagem infantil e bandinhas carnavalescas estarão esperando pelos foliões mirins, os eventos vão até o dia 4 de março, sempre das 15h às 19h30.