Garoto 'eletrizado' em parquinho é comparado a Supla; entenda a cena que viralizou

Um vídeo gravado em Belo Horizonte (MG) viralizou nas redes sociais ao mostrar um menino brincando com movimentos intensos em um parquinho de prédio. A cena, comparada ao estilo energético do cantor Supla, foi registrada por moradores e compartilhada pela autora Naira Miranda. O comportamento do garoto, descrito como "eletrizado", incluiu gestos exagerados e uma disposição que chamou a atenção de quem estava no local.

Internautas comentaram o caso, destacando que a alta energia em crianças é parte natural do crescimento. Segundo análises, atividades físicas e brincadeiras livres são fundamentais para canalizar essa vitalidade, estimulando a criatividade e a coordenação motora. O vídeo acumulou milhares de visualizações e gerou debates sobre como a sociedade percebe a expressão corporal infantil em espaços públicos.

A aparência "eletrizada" do cabelo do menino, que chamou atenção no vídeo, pode ser atribuída a fenômenos físicos como a eletricidade estática, comum em ambientes secos ou durante movimentos intensos. Quando uma criança se movimenta vigorosamente — como em brincadeiras em escorregadores ou balanços —, o atrito entre os fios de cabelo e superfícies sintéticas (como toucas de boné ou tecidos de brinquedos) pode gerar carga elétrica, deixando os cabelos "em pé". Esse efeito é temporário e inofensivo