Bloco Ronda 24h reúne jornalistas em noite de folia em Belém

Para quem pensa que os festejos de Carnaval acabaram, a boa notícia é que ainda tem folia na cidade. O Bloco Ronda 24h, que reúne jornalistas de diversas áreas, mas principalmente de cobertura policial, promete levar muita alegria e diversão no próximo sábado (24) ao Villa Park, em Belém. A ideia é proporcionar um momento de descontração, longe da correria das redações, rompendo com a rotina intensa do jornalismo policial, ao som da dupla Rick & Lucas e do grupo Pagoville.

“A ideia do bloco nasceu de uma confraternização de final de ano com alguns membros do grupo de Whatsapp que leva o nome do bloco, Ronda 24h, formado originalmente por jornalistas que cobrem pautas policiais, mas que foi crescendo e ampliando para os demais colegas. Pensamos, por que não organizar um bloco de carnaval? E aí começamos a colocar em prática a ideia do bloco e estender o convite a outros colegas”, explica a jornalista Rosana Pinto, que é uma das organizadoras do bloco.

A comunicadora destaca que este é o primeiro ano do bloco, que apesar de estar começando agora, promete entregar muita diversão aos participantes. Para isso, os organizadores contaram com um empurrãozinho do escritório Sá Souza Advogados, além do depósito de bebidas Espaço Gelo da Naza. “Vai ser uma festa muita bonita, com muitos amigos da área e convidados e, pretendemos ampliar e organizar melhor para o ano que vem. Queremos transformar o bloco em um dos maiores eventos desta cidade, no Carnaval”, antecipa Rosana, ao acrescentar que os foliões podem esperar “muita música boa, um ambiente agradável, bem localizado, bebida da melhor qualidade, diversão, brincadeiras”.

“Vamos também eleger o Rei e a Rainha do bloco e premiar a melhor customização de abadá. Então, se preparem porque a festa só tem hora para começar, mas não para terminar”, avisa Rosana Pinto.

Atrações

A dupla Rick & Lucas e o grupo Pagoville são as atrações do Villa Park na noite de sábado. Eles prometem não deixar ninguém parado. “Estamos preparando uma apresentação bem eclética. Isso envolve desde o pagode, sertanejo e, claro, os ritmos de Carnaval para continuar deixando a galera no clima”, comenta Rick.

O grupo Pagoville também está preparando uma apresentação para lá de animada. “Tocamos de tudo um pouco. Nosso repertório vai dos clássicos do pagode até o brega. Gostamos de misturar tudo. Essa é a vibe do PV. Temos uma parceria longa e forte com o Villa Park, já conhecemos a energia do lugar, que é surreal. Nossa expectativa para o Bloco Ronda 24h é das melhores possíveis, pois o evento tem tudo pra ser um sucesso, ótimo local, ótima comida, bebidas maravilhosas, e com o PV esse combo fica ainda melhor”, garante.

Agende-se

Data: sábado, dia 24

Hora: 20h

Local: Villa Park (Av. Marquês de Herval, 1001 – Pedreira)