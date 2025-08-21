Bloco Minha Boca Treme, de Jeff Moraes, convida evento O Pente do baiano DJ Uran Rodrigues

Neste sábado, 23, o Bloco Minha Boca Treme, de Jeff Moraes, recebe pela primeira vez, em Belém, o evento O Pente, idealizado pelo produtor cultural baiano DJ Uran Rodrigues. A festa será na Casa Apoena, localizada na rua São Boaventura, 171.

Em São Paulo, O Pente já se consolidou como a maior festa de música baiana e agora faz sua estreia na região Norte. O evento é considerado um marco na celebração da cultura preta, trazendo uma fusão de ritmos e sons que exaltam a diáspora africana. Em Belém, o evento deve misturar o gênero pagodão baiano com os ritmos únicos do Pará.

Jeff Moraes, líder do Bloco Minha Boca Treme, que fará parte do line-up da noite, não esconde a emoção de receber o evento na sua terra. Em entrevista, ele compartilhou sua expectativa para o encontro entre os dois mundos:

"Eu tô muito feliz de estar recebendo aqui em Belém a festa O Pente, que é uma festa de música preta baiana. Eu tive a oportunidade de ir a um carnaval desse ano e tocar na festa O Pente lá em Salvador. Foi uma experiência muito grata, foi uma experiência muito massa, porque podemos tirar um pouquinho da música amazônica, de levar todo o nosso tremor do jambu e misturar com essa malemolência do dendê. Foi uma delícia fazer isso em terras baianas. Agora poder receber a festa em Belém, na minha terra, pro meu público, com calor da nossa gente, sem dúvida nenhuma vai ser uma experiência linda", relata o cantor e apresentador do programa Bora Lá, da TV Liberal.

Idealizado por Jeff Moraes, o bloco Minha Boca Treme pretende promover uma "experiência única de carnaval na Amazônia, misturando sonoridades, ritmos e música autoral", afirma Jeff. Com sua estética paraense, que utiliza a popular bike som — um meio de difusão de música e propaganda muito característico de Belém — o bloco se tornou uma forma de ocupar com cultura as ruas da cidade.

O bloco, que surgiu em 2023, e, em suas últimas edições, reuniu até mil pessoas nas ruas de Belém. Para Jeff, a criação do Minha Boca Treme é uma nova etapa em sua carreira. Ele optou por empreender e criar uma festa que representa a identidade, as raízes e sua vontade de inovar na cena musical paraense.

A noite conta com Uran Rodrigues e quatro DJs: Shayra Brotero, Black, Baby Princess e o próprio Jeff Moraes, além do show de Jeff com o Bloco Minha Boca Treme. “A energia vai ser incrível. Vai ser uma noite de muita dança, muito som e, sem dúvida, muito tremor", afirma Uran Rodrigues, que vê a fusão entre os sons da Bahia e da Amazônia como um ponto alto da festa.

Serviço:

Bloco Minha Boca Treme recebe o Pente em Belém

Data: 23 de agosto de 2025

Local: Casa Apoena (Cidade Velha)

Line-up: Jeff Moraes (Bloco Minha Boca Treme), Uran Rodrigues, Shayra Brotero, Black, Baby Princess e mais!

Ingressos: ingressos no Sympla (15 antecipado) e na bilheteria (30 na hora)

@opente_afesta e @bloco Minha Boca Treme para mais informações