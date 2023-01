Bloco 'Geleia da Shakira' ganha as ruas do Rio de Janeiro; entenda a referência

O bloco de carnaval "Geleia da Shakira" ganhou as redes sociais pelo nome curioso que faz referência ao caso envolvendo a artitsta e seu ex-marido, Gerard Piqué. Um dos motivos do nome é porque a artista descobriu a traição por causa de uma geleia, já que só ela consumia o ex-marido não gostava. E ao perceber o pote vazio começou a desconfiar.

Diante disso, um grupo de jovens do Rio de Janeiro resolveu mergulhar nos assunto do momento e criou o bloco de carnaval, que já saiu pelas ruas do centro da cidade, no último sábado (21). Entre os ritmos tocados estiveram marchinhas, axé, pagode e até algumas canções da própria Shakira.

Na semana passada a cantora lançou o seu novo hit que faz ironias e indiretas a algumas situação da relação com o ex. O caso ganhou repercussão em vários cantos do mundo. Foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.