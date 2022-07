Shakira e Piqué já estavam separados antes de caso do jogador, diz jornalista

A separação de Shakira e Gerard Piqué segue sendo assunto mundial. O casal confirmou o fim do relacionamento de cerca de 10 anos há mais de um mês. A causa do término seria uma traição do jogador de futebol do Barcelona. No entanto, o jornalista Saúl Ortiz, do jornal ABC, de Madrid, disse que fontes próximas aos dois afirmaram que este não teria sido o motivo.

O jornalista afirmou que as fontes disseram que pouca coisa do que foi vinculado na mídia é verdade. Ainda segundo essas pessoas, o envolvimento de Piqué com Carmem, uma garçonete de 22 anos, que seria o motivo da separação, foi “um caso aleatório de menor duração e esporádico”.

De acordo com a publicação, a cantora e o jogador já estariam separados há meses. Assim, o “caso” de Piqué, confirmado pelo atleta, não seria o motivo real do fim do relacionamento.

No momento, um dos principais problemas entre Shakira e Piqué é a guarda dos filhos. Segundo o site espanhol Informalia, a cantora quer se mudar da Espanha, onde está sendo processada por sonegação de impostos. Já o jogador não deseja que isso ocorra porque acredita que essa mudança não seria bom para os filhos Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.