Björk Orkestral fará quatro apresentações especiais virtualmente

Música

Nos dias 17, 24, 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 ocorrem as transmissões ao vivo da série de concertos Björk Orkestral, Live from Reykjavík em Harpa. Björk fará 4 apresentações especiais de matinê em associação com a Iceland Airwaves, que serão transmitidas pelo Youtube e arrecadarão donativos para instituições de caridade de mulheres domésticas em todo o mundo.

O músico Carlos Reis, do município de Marabá, vai se apresentar em formato de live no dia 21 de janeiro, em São Paulo, pelo Estúdio ShowLivre. Vai ser transmitido pelo canal do youtube (MusicaAutoral).

No próximo sábado, 23, a partir das 21h, ocorre a nova live do Criolo. O músico irá apresentar o projeto "CrioloXR", um show em realidade estendida. A transmissão será realizada por meio do Twitch.

A ZporZ Multi Artes, produtora cultural vencedora do Prêmio Profissionais da Música de 2019, realizará entre os dias 27 e 31 de janeiro, a primeira edição do ZporZ Fest Verão. O festival receberá grandes shows de Felipe Cordeiro (28), Jairo Pereira (29), Pedro Altério e Pedro Viáfora (5 a Seco), no dia 30, e João Donato e Donatinho, dia 31. O Governo Federal e a Prefeitura de São Paulo são os patrocinadores oficiais através da Lei Aldir Blanc e todos os shows serão transmitidos nas plataformas da ZporZ - Youtube, Facebook e Instagram.

O Festival Arte como Respiro - Edição Música apresenta até o dia 31 de janeiro três apresentações musicais diárias, sempre às 20h. Cada apresentação estará disponível por 24h para visualização no site do Itaú Cultural:.

Cinema

A série Cinema #EmCasaComSesc, realizada pelo Sesc São Paulo disponibiliza gratuitamente ao público novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital. As estreias desta semana na série são as obras de ficção "A Bela da Tarde" e "Um Belo Verão", a animação "A Cidade dos Piratas", além do título "Jonas e o Circo sem Lona", pelo CineClubinho, para a garotada. Para acessar o conteúdo, visite .

.

As inscrições para a 11ª edição do Cinefantasy - Festival Internacional de Cinema Fantástico estão abertas até o dia 7 de fevereiro, desde que o filme tenha temática fantástica: de horror, ficção científica e/ou fantasia. O festival será março de 2021, em formato online. O regulamento e mais informações no site podem ser acessadas no site .

Teatro

O Grupo Tapa retoma a mostra on-line do Teatro Aliança Francesa o público pode conferir Vidas à Margem, dramaturgia original do grupo no dia 16 de janeiro; O Urso, de Anton Tchekhov em 23 de janeiro; e fechando o mês, em 30 de janeiro, será apresentado Despedida de Solteiro, uma das peças curtas que integra o ciclo Anatol, de Arthur Schnitzler. Mais informações no site

Espetáculo digital “Bastidores”, segue em cartaz até dia 26 de janeiro, às segundas e terças, sempre às 21h30, de forma virtual. Com texto e direção de Cristina Fagundes, o trabalho retrata os percalços de uma equipe para ensaiar uma peça pela plataforma digital Zoom. O público acompanha de perto todas as intrigas, dificuldades e amores que acontecem nos bastidores. No enredo, à medida em que os ensaios do espetáculo acontecem, aumentam as confusões entre a equipe, até que são obrigados a tomar uma medida drástica para garantir a estreia da peça. A transmissão é pelo Zoom, acessível via Sympla Streaming.

Literatura e Arte

O projeto Amigos da Praça estreou no meio virtual. Ao todo, serão três programas, com 15 minutos de duração cada, divididos entre Sebinho, Oficina de arte com o Gato Mia e contação de história, que será apresentada pelo próprio autor. A atualização será semanal, às sextas, às 16h, no canal Amigos na Praça no YouTube.

Está aberta a exposição "Encharcada", na Galeria Fidanza, localizada no Museu de Arte Sacra (MAS), com apresentação do Trio Andaluz. Serão expostas 13 imagens de 11 fotógrafos convidados, que registaram em suas obras os traços de uma Belém ribeirinha. Um dos destaques é a obra "Das águas, os peixes", de Miguel Chikaoka. A mostra também homenageia o escritor, jornalista e historiador Leandro Tocantins, com a presença do "Mapa Pitoresco da Cidade de Belém" que ilustra o livro do artista e foi desenhado pelo ilustrador Percy Lau nos anos de 1960.

O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) celebra o mês de aniversário da capital paulista com uma série de programação. No dia 19 de janeiro, será realizada a live de lançamento do audioguia Águas do Ibirapuera, às 16h, no Youtube do MAM São Paulo com acessibilidade em Libras.

A exposição Viver Belém! 405 Anos de Cultura Viva, da fotógrafa Nay Jinknss, faz uma homenagem ao aniversário da cidade. O evento é gratuito e receberá visitas até 24 de janeiro, das 10h às 22h, na praça 2 do Parque Shopping Belém.

A exposição “Belém, Viva Belém 405 anos: Praças e monumentos”, está aberta, no Castanheira Shopping, com programação paralela que envolve palestras virtuais, via redes sociais do shopping, e apresentações musicais para celebrar a cidade. Até o dia 26, a exposição conta ainda com apresentações musicais ao vivo na praça do shopping e palestras virtuais sobre a história da cidade, no YouTube, Instagram e Facebook do Shopping Castanheira.

Até 29 de janeiro, o Arquivo Público do Estado do Pará (APEP) sedia a mostra "Belém, 405 anos de História e Memória", que traz ao público documentos históricos importantes da época, como o registro de doação de uma légua de terra à câmara da cidade de Belém, de 1727, que recupera o registro feito em 1627, conhecido como "Marco da Légua", e uma carta de sesmaria de Theodoreto Soares Pereira, de 1728, que marca o início da ocupação do bairro do Guamá. A visitação é das 8h às 14h e, de acordo com os protocolos de saúde, será permitida a entrada de até duas pessoas por vez e o uso de máscaras é obrigatório no espaço.

Até dia 1º de Fevereiro, a exposição virtual Coletividade Negra conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão disponíveis para visitação. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale.

O público pode conferir uma visita virtual guiada da mostra “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, que reúne cerca de 170 obras dessa artista produzidas entre 1989 e 2020, incluindo algumas inéditas, entre pinturas, esculturas, colagens e gravuras. A exibição virtual reúne obras que estão expostas na sede do Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e pode ser assistida gratuitamente no site. A exposição segue disponível até 30 de maio.

O IC para Crianças, proposta pelo Núcleo de Educação e Relacionamento do Itaú Cultural, que tem agitado as famílias em casa volta a ser apresentada no dia 16 de janeiro (sábado), em um novo formato. A partir de agora, essa programação passa a ser composta por um único vídeo semanal, que vai ao ar sempre aos sábados, às 11h, tanto no site quanto no Youtube .

A Oficina Cultural Oswald de Andrade, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, está com a programação de janeiro dedicada às artes cênicas e à dança. A maioria das atividades acontece por meio das plataformas on-line da instituição.

Editais, Cursos e Concursos

O coletivo Kizomba Yetu realiza o projeto “Intercâmbio Cultural Brasil & Angola” com um workshop gratuito on-line com danças angolanas no dia 17 de janeiro, incluindo Kizomba, Semba, Kuduro, Danças Folclóricas e Afro House. O evento também contará com a participação de um DJ por duas horas tocando músicas tradicionais africanas. O workshop será no dia 17 de janeiro, às 15h.

A Cia Buffa de Teatro está com inscrições abertas até dia 17 de janeiro para diferentes oficinas desenvolvidas por suas integrantes e colaboradoras, no período de Janeiro de 2021. As oficinas ocorrem via plataforma Zoom e as inscrições são realizadas pelo site Sympla. Direcionadas ao público geral, as oficinas têm vagas limitadas, e são elas: Coloca na tela, ministrada pela atriz e produtora cultural Manuela Castelo Branco; Interpretação Teatral e Narrativas Rítmicas, pela atriz Diana Ramos; Atos de Criação – escritas performativas de si, pela atriz Andréa Rabelo; Comunicar é uma arte, pela publicitária, produtora e gestora cultural Nany Lima; e Mover o corpo em um cotidiano poético, com a atriz Leila Kissia. Link para inscrições e mais informações no perfil @ciabuffadeteatro no Instagram, ciabuffadeteatro@gmail.com, e (71) 99941-0303.

A artista Paula Senna Lalli, sobrinha do saudoso Ayrton Senna, terá sua composição “A Criação do Dia” apresentada entre os dias 17 a 23 de janeiro, na 38º. Oficina de Música de Curitiba, no Coreto Digital. O evento conta com apresentação on-line no sábado, dia 23, às 17h30m, pelo site do evento: .

Inscrições abertas para os editais da Lei Aldir Blanc Pará 2020 até o dia 18 de janeiro de 2021. Informações do edital de Espaços Culturais no site www.apacc.org.br e pelo telefone pelo aplicativo WhatsApp, número (91) 99318-8980, de 8h às 17h (dias úteis). Para os editais de Moda e Design e Cultura Digital, informações em www.institutoagata.com.br; pelos e-mails aldirblancmodaedesignpa@gmail.com e aldirblancculturadigitalpa@gmail.com; além do número de WhatsApp, número (91) 985524797, sempre de 8h às 17h em dias úteis.

As inscrições de artistas interessados em participar do II Festival de Choro da Casa do Gilson seguem abertas até dia 19 de janeiro. O edital com todas as informações e o formulário de inscrição estão disponíveis nas redes sociais do projeto. O compositor deverá enviar dois choros em formato MP3, contendo o título da obra, junto com a ficha de inscrição para o e-mail: festivaldechorocasadogilson@gmail.com. A ficha de inscrição está disponível nas redes sociais do projeto para download - Facebook: @IIfestivaldechoro e Instagram: @II.festivaldechoro.

Até dia 19 de janeiro, o projeto “Novos Cantos”, selecionado pelo Edital de Música da Lei Aldir Blanc Pará, receberá inscrições de artistas locais interessados em participar de coletânea para a gravação de um EP, previsto para ser lançado ainda em 2021. O projeto é voltado para músicos moradores da cidade de Ananindeua, localizada na Região Metropolitana de Belém, e que tenham composições de todos os gêneros musicais. As obras deverão ser autorais e não serão aceitos plágios. O artista deverá enviar três composições em formato MP3, além de seu portfólio com informações completas sobre sua trajetória, fotos e trabalhos realizados, para o e-mail: novoscantosananindeua@gmail.com. O artista também deverá enviar preenchida a ficha de inscrição, disponibilizada nas redes sociais do projeto, com letra legível - Facebook: @novoscantosPA e Instagram: @novoscantos.

O MOA - Centro de Produção Musical com Tecnologias Digitais, através do Edital de Música da Lei Aldir Blanc, abre inscrições para sua 2ª coletânea, para artistas, bandas e grupos que nunca gravaram profissionalmente. Serão priorizados artistas e grupos formados nas periferias da região metropolitana de Belém, que tragam as narrativas de suas realidades, além da garantia da participação de 50% de mulheres (cis ou trans) na gravação do álbum que será lançado pelo MOA. Para se inscrever, é preciso enviar Um release do trabalho, fotos, e duas músicas, em qualquer formato áudio ou vídeo. As inscrições vão até dia 20 de janeiro. Os interessados devem preencher o formulário (https://forms.gle/HWeBwEg29ajjtehQ8).

A artista e pesquisadora de dança Aline Bernardi está com as inscrições abertas gratuitamente até o dia 22, para o “Laboratório Corpo Palavra – Coreografias e dramaturgias cartográficas”. O lançamento oficial do projeto será nesta sábado, dia 16 de janeiro, em encontro virtual, das 19h às 21h, transmitido ao vivo pelo canal de Facebook do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro (https://bit.ly/3boRvuV). Na ocasião, haverá a apresentação das atividades e conversa com profissionais da dança e das artes do corpo.

Estão abertas até 25 de janeiro as inscrições para o Mestrado Profissional em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas 2021-2022, que o Itaú Cultural e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizam em parceria para graduados de todo o país. O curso é gratuito e abrangerá questões como novas tendências das indústrias criativas no Brasil. O curso, que é voltado à discussão qualificada sobre políticas culturais e à formação no setor, acontece, num primeiro momento, em encontros virtuais, em decorrência da pandemia do covid-19. As inscrições devem ser feitas pela plataforma da Escola Itaú Cultural: .

O Festival Felino Preta 2021, organizado pela Associação Felino - Frente de Educação e Cultura do Litoral Norte (SP) - abre inscrições para projetos artísticos relacionados à negritude que estimulem aspectos como afrobrasilidade, subjetividades e emancipação que possam contribuir para o desenvolvimento e ampliação das perspectivas culturais e artísticas de pretas e pretos. As inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro. A programação do Festival será realizada somente em formato digital, entre os dias 18 de fevereiro e 13 de março e será composta por projetos selecionados nas categorias vídeo e por apresentações artísticas de dança, circo, música, teatro, cultura popular, entre outras manifestações. Para acessar o cronograma e o regulamento completo, entre em contato com o festival nas redes sociais (@AssociacaoFelino).

O Prêmio Barco a Vapor, iniciativa internacional da Fundação SM, está com inscrições abertas para a 17ª edição, até 31 de janeiro. O prêmio valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil nos gêneros romance ou novela. O objetivo é revelar autores, estimular a criação literária e levar textos de qualidade aos jovens leitores de vários países. Informações e inscrições pelo site barcoavapor.smeducacao.com.br.

Para iniciar bem o ano de 2021, o centro Atores em Cena, em parceria com a Cia. Discrepantes, decidiu abrir a primeira Turma de Teatro Musical. Com duração semestral, o curso será ministrado por profissionais da área que irão te ensinar técnicas de Teatro, Canto e Dança integradas. Devido às medidas de segurança da OMS, o curso tem capacidade reduzida e as vagas são limitadas. O Centro Cultural Atores em Cena fica na Avenida Nazaré, 435, quase esquina com a Benjamin Constant. O curso começa em 02 de fevereiro, às terças e quintas, das 19h às 21h. Mais informações em 98597-3501.