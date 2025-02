Vizinho de Anitta reclama de festas e expõe cantora nas redes sociais

Lucas, empresário e vizinho de Anitta, usou as redes sociais, nos últimos dias, para reclamar do barulho causado por festas na casa da cantora, localizada em um condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo ele, as comemorações acontecem até altas horas, incomodando os moradores. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Em uma publicação, Lucas fez um apelo à artista: “Você veio morar em um lugar muito especial. Lugar esse que oferece silêncio e paz. Que tal permitir que seus vizinhos continuem desfrutando dessas raridades?”.

Ele também mencionou a necessidade de respeito às regras do local. O empresário compartilhou prints de conversas do grupo de moradores do condomínio, onde outras pessoas demonstram insatisfação. Em uma das mensagens, uma moradora afirmou que, caso a administração do condomínio não tomasse providências, acionaria a polícia.