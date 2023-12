Bis Entretenimento se prepara para as produções de 2024

A Bis Entretenimento termina 2023 com sucesso em todos os eventos que produziu, o último foi o Desmanttelo do Nattan, que ocorreu este mês no estacionamento do Mangueirão. A festa foi até o amanhecer e o público não arredou o pé até a artista deixar o palco.

Envolvida em diversos ramos de produção, para além de shows e eventos musicais, a empresa trará no primeiro mês do ano, um evento esportivo: Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ. O jogo é válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca de 2024. Isso mostra a expansão da Bis Entretenimento quando se fala em produções para o setor.

“A diversidade de Belém é muito grande, por isso a gente sempre traz o melhor do sertanejo, do forró, do trap, dentre outros. Agora para o próximo ano, vamos ter uma grande surpresa, não só no show business mas também nos eventos corporativos de entretenimento, para negócios, vamos ter muitas surpresas para movimentar o mercado e a economia local. Aproveitando o mote da COP 30, vamos falar sim sobre o meio ambiente, sempre que puder vamos valorizar esta causa. A tendência é essa! A Bis hoje é uma empresa de entretenimento, de produções de eventos, não só de shows como de eventos corporativos. Atuamos para todos os públicos, seja nos seniores, adultos, jovens e infantil. Já temos na nossa agenda peças de teatro infantis, os eventos corporativos, como eu já disse, e vão ter e vai ter eventos economicamente ativos, falando sobre meio ambiente, setor imobiliário, dentre outros”, antecipou Calilo Kzam, diretor da Bis Entretenimento.

Com a chegada do novo ano, o público já fica na expectativa do que teremos na agenda da produtora, o diretor não conta as surpresas para 2024, mas antecipa que tem muita coisa boa vindo pela frente.

“O que eu posso adiantar é que o calendário deste ano é que ainda este mês vamos fazer a abertura de um dos nossos maiores eventos. Então é para ficar ligado nas redes sociais da Bis e também aqui nos canais do Grupo Liberal, que é o nosso maior parceiro. Vocês podem ter certeza que vão ser eventos gigantescos!”, avisa Calilo Kzam.

“A gente espera um ano muito próspero e com grandes eventos. A Bis já está com o calendário formado e vamos entregar eventos de grande porte, serão seis entre Mangueirão, Hangar e estacionamento do Mangueirão. Vão ter novidades! Os profissionais técnicos, iluminadores, técnicos de som, carregadores e roadings podem aguardar que vai ser um ano de muito, muito, muito trabalho”, acrescenta o diretor.

Outro ponto importante que Calilo Kzam levantou, é que a Bis Entretenimento está se preparando para COP 30, evento climático mundial, que será em Belém em 2025. Destacando a necessidade de expandir os eventos entregues pela produtora, além de aumentar a sua visão de mercado no Pará.

“A gente já está com essa visão ambiental dentro da Bis Entretenimento e com certeza o nosso calendário já vai pensar nisso. Não só o calendário, mas o nosso foco, responsabilidade econômica e a nossa habilidade social para estarmos envolvidos e envolver a cidade nessa ideia. Nós já começamos uma conversa com os responsáveis pelo evento, com o Governo do Estado e as pessoas que estão à frente do evento para ver o que que vai ser preciso do setor de do setor de entretenimento, show business, dentre outros, para a gente conseguir atuar em conjunto e conseguir auxiliar nesse grande evento que a nossa cidade vai receber”, finaliza Calilo Kzam.