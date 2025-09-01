Capa Jornal Amazônia
Biógrafo diz que Cássia Eller foi obrigada a gravar música de Marisa Monte

Estadão Conteúdo

O jornalista Tom Cardoso prepara o lançamento do livro Eu quero ser Cássia Eller - Uma Biografia (HarperCollins), na qual narra detalhes da vida e da carreira da cantora. A nova biografia da cantora tem previsão de lançamento para novembro.

De acordo com Cardoso, um dos relatos que o livro traz é o de que Cássia Eller detestava a música Palavras ao Vento, composição de Marisa Monte e Moraes Moreira que ela gravou no álbum Com Você... Meu Mundo Ficaria Completo, de 1999. O escritor afirma, em um post para promover o livro em seu perfil no Instagram, que Cássia achava que a canção não tinha nada a ver com ela.

No entanto, Cássia acabou gravando Palavras ao Vento, segundo Cardoso, por imposição de Leonardo Netto, na época, empresário tanto de Cássia quanto de Marisa. Nando Reis, amigo de ambas, e produtor de Cássia no disco, alterou a composição, tornando a original valsa em algo mais pop. Mesmo assim, a cantora seguiu torcendo o nariz para a faixa.

Prova disso, de acordo com Cardoso, é que Cássia jamais cantou a música, que se tornou sucesso, na turnê do álbum, nem mesmo quando Marisa foi assisti-la. Palavras ao Vento foi tema de abertura da novela Além do Tempo, de 2015.

Na biografia, Cardoso também narra outras histórias inusitadas, como o encontro de Cássia com Renato Russo, que quase terminou em um trisal, revela um grave preconceito que a cantora sofreu em uma casa de show e promete novos detalhes sobre a morte de Cássia, ocorrida em dezembro de 2001.

