Cultura chevron right

Biahh Cavalcante deixa o Estrela da Casa

Biahh Cavalcante deixa o Estrela da Casa

Estadão Conteúdo

Biahh Cavalcante é a eliminada da vez no Estrela da Casa. Nessa quinta-feira, 25, a cantora recebeu a pior nota do festival musical do reality. Com a média de 8,56, ela se despediu do programa após apresentar Diz Pra Mim. Os outros colocados que quase deixaram a disputa foram Sudário, com 8,73, e Janício, com 8,72. A cantora Hanii, por sua vez, recebeu a maior nota da semana.

Ela revelou que acredita em Brenno como maior compositor da casa e que torce para que Bea ganhe o Estrela da Casa. Brenno foi eliminado antes da cantora de sertanejo, na segunda-feira, 15.

"Sinto (que houve) uma transformação até agora. Eu sentia que ia sair com trinta dias de programa", afirmou.

Mais tarde, ela completou que suas expectativas foram superadas no programa. "Na parte da composição em grupo, eu achei que seria um 'bicho de sete cabeças', e me dei muito bem."

"Aprendi a me comunicar muito mais, a falar na hora certa", finalizou.

