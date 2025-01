Betto e Naldo abrem as comemorações pelos 409 anos de Belém no Portal da Amazônia

A dupla de sertanejo universitário Betto e Naldo abriu as comemorações pelos 409 anos de Belém, iniciadas nesta sexta-feira (10/01), e, que seguem até o próximo domingo (12), no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. O primeiro dia de festa o público chegou cedo para acompanhar os shows. A programação da noite ainda conta com apresentações Wanderley Andrade, a aparelhagem Carabao O Furioso do Marajó, DJ Billy Brasil e I Love Pagode. As comemorações são promovidas pela Prefeitura da cidade, com o apoio do Governo do Pará e do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

Neste final de semana, 14 artistas se apresentarão na festa de comemoração dos 409 da capital paraense. No sábado (11/01), as comemorações também são no Portal da Amazônia. A noite começará com o show de Markinho Duran por volta das 20h; seguida por DJ Billy Brasil, Lia Sophia, Zaynara, MC Dourado e Zé Vaqueiro, uma das atrações mais aguardadas.

O público chegou cedo para garantir um lugar na grade para prestigiar aos shows (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

No domingo (12/01), oficialmente o dia do aniversário de Belém, a festa será no maior cartão postal da cidade: o Ver-o-Peso. A comemoração inicia às 10h com show do cantor Mano Ió, seguida por Fruto Sensual. Ao meio-dia, será a hora do tradicional corte de bolo de aniversário, com direito a apresentação do grupo Mistura Regional.