Bendito Encontro: Abertura do Círio 2024, em Belém, ganha show celebrando fé e amizade

O Círio de Nazaré apresenta-se, sem dúvida, como uma grande encontro de pessoas celebrando a fé em Nossa Senhora. E isso será ratificado com o show "Ela vem" em homenagem à Rainha da Amazônia a partir das 19h desta terça-feira (8) na Concha Acústica da Praça Santuário, logo após a abertura oficial do Círio 2024. Esse show reunirá amigos como os cantores Rhenan Sanches, Jamily Tavares e Felipe Alcântara, protagonistas do projeto e trio Bendito Encontro, e mais convidados muito especiais: os cantores Luiza Possi, Chico César e Vitor Kley, Zaynara, Comunidade CAJU e padre Francisco Cavalcante, pároco da Basílica Santuário de Nazaré. Tudo com entrada franca, mas quem quiser, poderá doar um quilo de alimento não perecível à Basílica Santuário.

O projeto Bendito Encontro nasceu no Círio de 2023, como repassa Rhenan Sanches. "Nós três (o paraense Rhenan, a capixaba Jamily e o paraibano Felipe) nos conhecemos em 2022, durante o Festival Brasil de Todos os Ritmos, em Vitória (ES). E em 2023, eu estava em Belém e eles dois vieram viver o Círio, porque só sabe o que é o Círio quem vem vivenciá-lo, e, então, acabamos cantando juntos em uma varanda na cidade. A Tayana Santos, da AT Produções, viu e gostou e nos convidou para cantar neste Círio", conta.

'É Círio'

O show que o público vai poder conferir hoje (8) à noite será o de lançamento do projeto Bendito Encontro, reunindo artistas com carreiras distintas mas ligados pela fé: Jamily canta o estilo sertanejo; Felipe o forró, e Rhenan, o tecnobrega. "Esta é uma oportunidade para conectar as pessoas, as famílias com Deus, com Jesus, porque a música chega mais rápido ao coração das pessoas", destaca Rhenan.

Ele diz que os artistas convidados terão a chance de ver de perto uma da maiores manifestações de fé do mundo, que, inclusive, mexe muito com milhões de pessoas nas ruas de Belém neste segundo domingo de outubro e ainda pelas redes sociais e transmissões ao vivo por veículos de comunicação. No lançamento do Bendito Encontro, Rhenan, Jamily e Felipe vão interpretar a canção "É Círio", tema de abertura do Círio 2024.

Além dessa música, a plateia vai conferir canções do EP do trio, que vai interpretar músicas autorais, outras tradicionais da Festa e música brasileira em geral. "O que me impressiona no Círio é a fé, a devoção do povo, a verdade depositada ali diante de Nossa Senhora de Nazaré. E isso muitas vezes não chega,por meio da mídia, mas quando você chega em Belém vê que verdadeiramente existem fiéis que estão dispostos a entregar tudo em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e aos pés de Nossa Senhora", enfatiza Felipe Alcântara. Ele não esconde a expectativa de participar pela primeira vez da abertura do Círio. "Quem for ao show, vai poder sentir tudo o que nós estamos sentindo de felicidade", complementa.

Jamily Tavares considera que é marcante observar no Círio as pessoas agradecendo e orando a Nossa Senhora, "com sede de vê-la". Como a programação de abertura do Círio de Nazaré costuma reunir um público espetacular de devotos e pessoas em geral, o show na Praça Santuário tem tudo para contar com uma plateia numerosa e com pessoas de todas as idades e provenientes de vários pontos da Região Metropolitana de Belém, além de visitantes da cidade.

O show tem o perfil da vida cultural do Pará. Reunirá cantos em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, os quais são entoados, sobretudo neste época do ano, nas casas, igrejas e e outros espaços da capital paraense e, em particular, por artistas convidados para integrar homenagens à santa padroeira; e ainda ritmos regionais, como o brega, tecnobrega, canções românticas e outras, tudo no clima da Festa de Nazaré.

Convidados

Filha de uma das maiores cantoras do Brasil (Zizi Possi), Luiza Possi tem uma trajetória marcante na música brasileira, com um repertório que mescla o pop com a música brasileira de raiz, o que já garantiu à cantora duetos com artistas variados. Luiza é dona de um voz doce, afinada, que, inclusive, pode ser conferida na gravação de "Over de Rainbow" e outros sucessos dessa cantora.

Luiza Possi: sonoridades na Concha Acústica da Praça Santuário, em Belém (Foto: Divulgação)

Já Vitor Kley é um nome expressivo da música do Brasil que a cada dia se firma mais no cenário nacional, com um canto direto, letras instigantes e criativas, como "Mundo Paralelo" e "Adrenalizou". Tem muita gente em

Belém aguardando pela apresentação de Vitor Kley nesta terça, em Belém.

Chico César dispensa apresentações para o público paraense. O artista tem uma carreira sólida e um fã clube grande em Belém. Sucessos como "Estado de Poesia", "Mama África", "Deus me proteja", "À Primeira Vista e "Onde estará o meu amor" fazem parte da playlist de Chico.

Chico César canta para o público em Belém, na Praça Santuário (Foto: Divulgação)

Outra atração da noite será a cantora Zaynara, nome da hora do beat melody. Em plena ascensão, essa artista tem sido saudada por um público variado, fazendo uma música que misture elementos do brega paraense, do calypso, da música eletrônica e outros.

Cantora Zaynara é atração na Praça Santuário, na parte cultural da abertura do Círio 2024 (Foto: Jefferson Carvalho)

A Casa da Juventude Comunidade Católica (CAJU), sediada no bairro do Marco, em Belém, tem um trabalho de formação religiosa e de cunho socialo dos mais abrangentes com jovens. Os dirigentes e integrantes da Comunidade aproveitarão o show para levar uma mensagem de esperança às pessoas na plateia na Praça Santuário de Nazaré. O pároco da Basílica Santuário de Nazaré, padre Francisco Cavalcante, como incentivador da música na Arquidiocese de Belém, fará uma apresentação especial ao público do Bendito Encontro.