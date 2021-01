Belo dá 'show particular' em consultório médico; assista

Com direito a oftalmologista tocando cavaquinho, Belo deu uma palhinha durante uma consulta médica nesta semana. O vídeo do “showzinho” foi publicado pelo próprio médico, João Paulo Lomelino, no Instagram, nesta quarta-feira (13), e viralizou.

''Momento histórico no consultório. Que honra atender esse ídolo de muito tempo. Tocar com essa voz cantando então... Quem me conhece imagina a minha feclidade. Obrigado pela confiança e pelo momento memorável!", escreveu o médico.

O momento também foi compartilhado nos stories do Instagram de Belo, que recebeu vários elogios. ''Esse é fera!", disse uma fã.

O médico também recebeu elogios por sua habilidade com o cavaquinho. ''Tirou onda!'', brincou uma seguidora.