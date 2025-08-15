Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
'Beleza Fatal', sucesso de Raphael Montes para a HBO Max, pode ganhar continuação

Raphael Montes falou também sobre a série Dias Perfeitos, nova produção do GloboPlay baseada em um dos seus livros

Estadão Conteúdo

A novela Beleza Fatal pode ganhar uma nova temporada na HBO Max. Quem revelou isso foi a próprio autor do folhetim, o escritor Raphael Montes, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda nesta quinta-feira, 14. Na conversa, o artista também falou sobre a série Dias Perfeitos, nova produção do GloboPlay baseada em um dos seus livros.

Beleza Fatal fez grande sucesso em 2025, se encerrando após 40 capítulos. Os fãs, no entanto, pedem por uma continuação. "Sempre me perguntam se vai ter uma continuação. A HBO me ligou três vezes e eu disse não. Na última, eu falei talvez", afirmou o artista. "Então vamos ver. Do ódio para o amor é um pulo, eu não gosto de fazer nada que seja ruim. Se tiver uma boa história, quem sabe", finalizou.

Essa não é a primeira vez que o escritor fala sobre a possibilidade de segunda temporada. Ele, entretanto, costumava desconversar quando era questionado sobre uma possível sequência. "Eu adoro o fim, confesso, e não tem planos de Beleza Fatal 2, mas vai que vocês insistem demais. Aí, pode ser", brincou Montes em suas redes sociais após o final da novela.

Beleza Fatal acompanha a vingança de Sofia (Camila Queiroz) contra Lola (Camila Pitanga), após ver a mãe ser presa injustamente. O último episódio do folhetim foi exibido no dia 21 de março, mas a HBO Max já anunciou um episódio especial que contará com o reencontro do elenco e histórias de bastidores. A data de lançamento dos novos episódios ainda não foi revelada.

Dias Perfeitos no GloboPlay

Nesta quinta-feira, 14, a série Dias Perfeitos estreou no GloboPlay. Adaptação de um romance de Raphael Montes, a trama acompanha Téo (Jaffar Bambirra), um estudante de medicina que cuida da mãe paraplégica (Débora Bloch), e sua relação com Clarice (Julia Dalavia), uma jovem roteirista que ele sequestra na tentativa de conquistar sua afeição.

Os quatro primeiros episódios foram disponibilizados simultaneamente, com os dois seguintes previstos para os dias 21 e 28 de agosto. A história mistura tensão, controle e percepção distorcida da realidade.

