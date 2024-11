Belém tem programação de teatro, shows e muito mais nesta sexta-feira (22/11); confira

O palco do Instituto Felipe Smaldone abre espaço nesta sexta-feira (22), às 15h, para o novo espetáculo da companhia Circo Matutagem: ‘Juramidam’, uma peça que conta a história da vida de Raimundo Irineu Serra, líder espiritual fundador do Santo Daime, religião genuinamente Amazônica. A entrada é gratuita.

O enredo aborda a jornada de Raimundo até se tornar ‘Juramidam’, nome que ele ganhou ao se tornar membro da Doutrina Santo Daime. Nascido no Maranhão entre 1890 e 1892. Ele foi filho de um pai ex-escravizado, o qual cruzou a região amazônica em busca de melhores condições de vida. Logo cedo, Raimundo trabalhou na exploração da borracha na Amazônia e é no ambiente da floresta que ele tem o primeiro contato com a medicina indígena ancestral que possibilita a expansão da consciência. A partir dessa experiência, ele funda a religião do Santo Daime.

Atriz e criadora da dramaturgia do espetáculo, Ana Marceliano conta que a peça nasceu da vontade de homenagear e registrar a obra de Raimundo Irineu Serra como líder da religião nascida na Amazônia.

“Esse espetáculo surge da nossa vontade de homenagear a história desse grande homem, do Irineu, um líder espiritual que se dedicou a esse trabalho com bebida sagrada Ayahuasca e recebeu essa missão sagrada de desenvolver essa religião. Nosso intuito é trazer para as pessoas uma visão que não seja estereotipada, que prime pelo combate à discriminação, que as pessoas podem ter. Juramidam é uma figura importante da história da Amazônia e essa foi a forma que encontramos de homenageá-lo”, explica a atriz.

Atores em cena durante apresentação da peça 'Juramidam' (Foto: Rodrigo Correia)

Uma das curiosidades sobre o espetáculo é que parte dele acontece com uma marionete em cena, que é controlada pelo mestre bonequeiro San Rodrigues. De acordo com a Ana, essa foi a forma encontrada para inserir ainda mais magia e encantamento na peça.

“A gente usa essa miniatura para trazer a imagem do mestre Irineu na história. Nós brincamos com teatro de sombras, elementos do teatro de animação e outros objetos que transformamos em cena. É uma forma de trazer um pouco da magia, do fabuloso, essa estética que é a prática da religião. O Ayahuasca traz essa magia do encantamento e a forma que a gente trouxe foi com o teatro de animação como linguagem”, pontua a artista.

A direção da obra “Juramidam” é da artista Patrícia Pinheiro, professora doutora em Artes Cênicas da UFPA. O elenco conta com o ator Ruber Sarmento e Ana Marceliano, que também assina a dramaturgia.

O espetáculo 'Juramidam' é realizado pelo grupo de teatro Circo Matutagem (Foto: Rodrigo Correia)

O espetáculo também acontece neste sábado (23), com apresentação às 19h30, no Casarão do Boneco, localizado na Av. 16 de novembro – Batista Campos.

Serviço:

Espetáculo ‘Juramidam’

Data: Dia 22 de novembro

Hora: 15h

Local: Oficina de Teatro e comédia física para Surdos e Ouvintes. Felipe Smaldone - Tv. 14 de Março, 854 - Umarizal, Belém - PA, 66055-490

Outras programações

Bailinho Maroto

Nesta sexta-feira acontece o ‘Bailinho Maroto’, na casa Apoena, com o som de Castanha e Banda que vai agitar o público com brega, cumbia e outros gêneros dançantes. A programação também conta com show de Sandrinha Eletrizante e a discotecagem de Dj Estamyna!

A festa começa às 20h e os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$ 15 no site Sympla. A Casa Apoena fica localizada na R. São Boaventura – Cidade Velha.

Black Excellence

Também conhecido como Baile Sound Preto, o show acontece em celebração ao mês da Consciência Negra e leva até Belém uma programação voltada para a cultura Ballroom - movimento político e de entretenimento que celebra a diversidade de gênero, raça e sexualidade.

O show ‘Black Excellence’ acontece na Kasa Mazé, na Tv. Padre Eutíquio – Batista Campos, às 20h, nesta sexta-feira. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla e custam R$ 15 (2º lote).