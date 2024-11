Belém recebe 'Um Concerto para Gaza', show em apoio às vítimas palestinas da guerra

A partir das 18h desta quinta-feira (28/11), o Memorial dos Povos, em Belém, será palco do show "Um Concerto para Gaza", um evento que reunirá 20 artistas locais em um ato de solidariedade ao povo palestino, que enfrenta os impactos de uma guerra prolongada no Oriente Médio. Com entrada gratuita, o evento é descrito como um chamado à empatia. “Chegou a vez de Belém, pela voz de nossos artistas. Vamos chegar aos corações das mulheres, crianças e homens que vivem sob bombas e mísseis e dizer: vocês não estão sozinhos”, destaca o convite para o show.

O coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Belém, Luiz Arnaldo Campos, explica que o evento é uma iniciativa da Prefeitura, em parceria com organizações como o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), o Movimento Cabano de Apoio à Luta dos Povos, o Centro Brasileiro de Apoio à Luta dos Povos e Paz, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a Universidade Livre da Amazônia e o Movimento pela Soberania Popular na Mineração.

“A Prefeitura de Belém mantém um tratado de irmandade com a cidade de Belém, na Palestina, desde 2002. No cenário internacional, nossa cidade tem se destacado como solidária às lutas contra a opressão e em defesa dos direitos dos povos. Diante do genocídio que ocorre em Gaza, consideramos essencial mobilizar o coração solidário de Belém para apoiar um povo que sofre e resiste por sua existência e liberdade”, afirmou Luiz Arnaldo.

Vozes

A coordenação do evento ressalta que, no último mês de outubro, completou-se um ano da intensificação do conflito na Faixa de Gaza, que já resultou em mais de 43 mil mortes, sendo mais de 70% mulheres e crianças. Em diversas cidades pelo mundo, como Londres, Paris, Bruxelas e Washington, manifestações têm se levantado contra o massacre, em apoio ao povo palestino.

Com direção musical de Pedrinho Callado, o show contará com a participação de nomes como Ju Abe, Bruna BG, Renato Torres, Pelé do Manifesto, Renato Lu, Andréa Pinheiro, Adilson Alcântara, Silvinha Tavares, Maria Tavares, João da Hora, Joelma Klaudia, e o grupo de carimbó Som de Pau Oco. Além disso, haverá intervenções poéticas com Virgílio Moura e Dudu Neves.

“Nós temos um posicionamento claro contra essa invasão na Faixa de Gaza. É um massacre cruel, uma covardia gigantesca, porque estão matando indiscriminadamente. O show é nossa forma de nos solidarizarmos com um povo que sofre há tanto tempo”, declarou Pedrinho Callado.

"Um Concerto para Gaza" promete ser mais do que um espetáculo artístico: será um ato de resistência e união, mostrando que, mesmo a milhares de quilômetros de distância, o coração solidário de Belém pode fazer ecoar um grito de justiça e liberdade.

Serviço:

'Um Concerto para Gaza'

Quando? 28 de novembro de 2024 - às 18h

Onde? No Memorial dos Povos

Endereço? Avenida Governador José Malcher, 257, na esquina com a Travessa Dr. Moraes, bairro Nazaré, em Belém

Entrada franca