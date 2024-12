Belém recebe show de Toquinho e Camilla Faustino na AP, no dia 10

Nada como iniciar o ano com boa música, e, assim, o público em Belém vai ter a oportunidade de conferir um dos shows mais aplaudidos, o de Toquinho e Camilla Faustino. O paulista Toquinho é um dos maiores nomes da música brasileira, notabilizando-se como parceiro do inesquecível "Poetinha" Vinícius de Moraes e ainda como instrumentista admirável ao violão em 60 anos de carreira, e ela, a goiana Camilla Faustino, é apontada como a voz da Nova MPB. Eles se apresentarão com um repertório de clássicos e canções novas, para garantir a trilha de bons momentos na Sede Campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Marco, no próximo dia 10, a partir das 22h.

O show rememora momentos da história de Toquinho, lembrando também amigos, compositores e parceiros que ajudaram a criá-la. Ele e Camilla irão apresentar "Um Show Para A Vida Toda - Toquinho & Camilla Faustino". O artista não esconde a alegria de poder voltar a se apresentar em Belém.

Show reúne dois talentos da música brasileira com um repertório especialíssimo para o público em Belém (Foto: Divulgação)

“Voltar a Belém é sempre um grande prazer, porque tem uma cultura muito forte. Em um país como o Brasil, que é um país tão grande, Belém se destaca sempre com muita

personalidade, no lado gastronômico, por exemplo, que é uma coisa bem bem forte na

minha memória. E cada vez que eu vou aí sempre me identifico muito com todos os hábitos, com a chuva cotidiana e com com o tucupi, tudo isso é uma coisa muito especial. E o público de Belém sempre foi um público acolhedor. Então voltar é como um grande mosaico, assim, se divide em vários prazeres", declara Toquinho.

Calor

Ao lado do cantor e compositor, Camilla Faustino faz jus ao artista consagrado e torna a apresentação imperdível com seu talento e musicalidade. Sua juventude, carisma e dinamismo são a certeza de doses extras de alegria e beleza ao show, que se transformou em um verdadeiro espetáculo da MPB. É a segunda vez da cantora em Belém, que mesmo com o pouco tempo da correria entre os shows durante as turnês, pode perceber o calor tipicamente paraense: o que vem das pessoas.

“As poucas pessoas com quem tive um contato mais próximo são pessoas

calorosas, receptivas, extrovertidas, né? Que nos trataram sempre com muita educação e muito bem, com muita gentileza. Então, a expectativa para o show é essa, que as pessoas que estiverem presentes se divirtam, se emocionem junto com a gente e que a gente possa fazer essa troca sempre gostosa e positiva", afirma Camilla.



Serviço

Evento: Um Show Para A Vida Toda - Toquinho & Camilla Faustino

Data: 10 de janeiro de 2025

Horário: a partir das 22h

Local: Assembleia Paraense - Av. Almirante Barroso, nº 4614

Ingressos: Lojas Sonhos Dos Pés Boulevard Shopping, Shoppings Castanheira e Metrópole Ananindeua; Lojas Kings Pátio Belém e Parque Shopping; e site www.bilheteriadigital.com.br

Informações: 98147-5222

Realização: MC Entretenimento