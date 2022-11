Belém recebe pela segunda vez o II Encontro Regional de Flautas

A capital paraense irá sediar na próxima quinta-feira (01) até sábado (03), no Instituto Estadual Carlos Gomes, o II Encontro Regional Norte de Flautistas ABRAF 2022. A Associação Brasileira de Flautistas prepara o evento com o intuito de somar experiências e conhecimentos entre todos os públicos, sejam ou não flautistas. Nesta edição do evento, o público contará com a presença ilustre da flautista Geisa Felipe, professora de Flauta Transversal da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). E o flautista Arley Raiol, primeira flauta solo da Orquestra Amazonas Filarmônica (OAF). Vale destacar que o Coral de Flautas da Fundação Carlos Gomes, sob a regência de Ayron Barata também participará do encontro.

Segundo o coordenador do evento, Ayron Yves, “entre os principais objetivos da ABRAF, encontra-se o ideal de congraçamento entre os vários flautistas do nosso país, sejam estes estudantes ou profissionais, pois acreditamos que esse maior envolvimento entre os indivíduos com interesses em comum, o amor à flauta e à música, é capaz de ajudar a fomentar o crescimento cultural por meio da troca de experiências e saberes. Neste sentido, é com júbilo que encaramos a possibilidade de levar à Belém o 2° ERN ABRAF, evento este com característica de propiciar um maior engajamento aos flautistas da Região Norte do país, nesta ocasião sob a coordenação do prof. Ayron Barata. Oportunizando principalmente aos paraenses, mas também aos residentes nos estados limítrofes, a possibilidade facilitada de participar desta imersão em três dias de atividades, que tem como mote a flauta, a música criada para este instrumento e o ensino do mesmo (master classes, apresentação musical e coral de flautas)”, afirmou.

O evento foi idealizado para que possam se agregar a todos os flautistas das regiões do Brasil. E tem o apoio da Fundação Carlos Gomes, Instituto Estadual Carlos Gomes e Governo do Estado do Pará. As master classes e apresentação musical de encerramento também serão realizadas no Instituto Estadual Carlos Gomes – IECG.