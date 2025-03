Belém recebe o pianista Alvaro Siviero em apresentação única ao público

Quem gosta de conferir ao vivo o espetáculo de um grande intérprete, tocando composições marcantes na história da música internacional, em particular, a clássica, em pleno Theatro da Paz, deve logo se agendar: o pianista Alvaro Siviero vai se apresentar nessa centenária casa de espetáculos no dia 14 de maio, às 20h. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro ou pela internet.

Siviero é considerado o maior pianista brasileiro e está no ranking dos três maiores do mundo. Ele possui uma carreira internacional consolidada, isso porque já se apresentou como convidado nas orquestras sinfônicas de Viena, na Áustria, e também em Roma (Itália), Paris (França) e Roterdão (Holanda), entre tantos outros locais. Sempre com sucesso de público e de crítica.

O paulistano Alvaro Siviero tocou para o Papa Bento XVI e abriu o calendário das celebrações de 250 anos de Mozart, como também os de 200 anos de Chopin. Álvaro é especialista na obra de Beethoven. E é este espetáculo que ele trará ao Theatro da Paz.

Como adianta a produção do concerto, será uma noite mágica, possibilitando a imersão do público no universo da música clássica. Para isso, Siviero fará um passeio pelas obras dos grandes pianistas com pequenas interferências, em que ele explicará ao público como e quando os respectivos artistas criaram as suas obras que se imortalizaram no tempo.

A apresentação de Alvaro Siviero constitui-se em um grande momento musical no Theatro da Paz, que acaba de completar 147 anos de história e Belém está na ordem do dia, às vésperas da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), no mês de novembro.