Belém recebe o 1º Festival de Samba Curumins com talentos mirins; confira a programação

No domingo (04/8), Belém será palco do 1º Festival de Samba Curumins, voltado a incentivar as pequenas gerações a seguirem o caminho da musicalidade. O evento, que ocorrerá em um estabelecimento de gastronomia e entretenimento no bairro do Cruzeiro, em Icoaraci, a partir das 15h, com entrada livre, reunirá a apresentação das cinco crianças concorrentes e shows da Banda Parasamba e dos artistas como Markinho PS, Mestre Cavallo, Júnior Bambo, Yuri Guedelha, Diego Xavier, Neno Freitas e Olivia Melo.

Lorena Pinheiro, de 10, Anne Franco, de 10, Kauê Costa, de 10, Julia Mel, de 11, e Maria Isabel, de 10 anos foram os selecionados para se apresentar na primeira edição do festival. Segundo um dos organizadores do concurso, o cantor e compositor Markinho PS, as crianças vão se apresentar cantando uma música de sua escolha, previamente ensaiada com a banda base e com direito apenas a uma passagem.

“O júri técnico, composto por três jurados, avaliará as performances com notas de 8 a 10, utilizando décimos, e considerando os critérios de afinação, ritmo, interpretação, dicção e fidelidade à letra e postura no palco”, explicou Markinho PS. O festival também tem produção de Diego Xavier.

Ele revelou que as famílias estão se mobilizando e que estão com altas expectativas para o evento. “A ideia do festival surgiu por acaso e quando falei para o Jango [Vidal], ele batizou de ‘Curumins’. Já tínhamos a intenção de incentivar as crianças no samba”, afirmou o cantor.

Markinho PS contou que, após ser anunciado nas redes sociais a abertura das inscrições do festival no início do mês de julho, rapidamente o projeto ganhou popularidade. Ele e Jango se preparam para receber apenas cinco candidatos, mas tiveram uma aceitação positiva do público.

“É frustrante não conseguir recepcionar mais candidatos, porém, a logística não poderia mais ser modificada. Mas a boa notícia é que, mesmo sem ainda ter acontecido, já temos a certeza da subsequência do projeto, graças à grande procura," comentou.

Os critérios para a seleção dos candidatos foram rigorosos: crianças de 8 a 12 anos, com boas notas e regularmente matriculadas na escola. A premiação do festival segue o mesmo objetivo: estimular a musicalidade, especialmente o samba, associando isso a um bom desempenho escolar.

"Acreditamos que toda iniciativa sociocultural deve estimular, em primeiro lugar, os estudos, em se tratando de crianças. E as matérias secundárias como fomento para despertar e desenvolver habilidades," afirmou Markinho PS.

Ele ressaltou a importância do evento para a comunidade, especial com a aproximação da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será recepcionada pelo estado.

“O nome do festival não poderia ser mais amazônico e a procura através das inscrições falam por si, quanto à sua importância para a comunidade. O samba é resistência e isso o diferencia grandemente”, declarou um dos organizadores.

SERVIÇO

1º Festival de Samba Curumins;

Local: no restaurante. White House;

Data: 4 de agosto;

Horário:a partir das 15h;

Entrada franca.