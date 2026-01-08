Belém recebe no Theatro da Paz Fafá de Belém, Coro Carlos Gomes e OSTP

Dá para imaginar logo de cara o que pode acontecer quando referências musicais se reúnem para celebrar dois momentos culturais da maior importância para a identidade paraense. Pois, o público vai ter a oportunidade de conferir um concerto reunindo a cantora Fafá de Belém, o Coro Carlos Gomes, a pianista Adriana Azulay e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) nesta sexta (9) e no sábado (10), às 20h. O espetáculo servirá para celebrar os 30 anos de história da OSTP e os 410 anos da fundação da Cidade de Belém.

Como ocorre com a própria Cidade de Belém, a música clássica atravessa gerações no mundo todo, em particular na Amazônia. O Theatro da Paz, prestes a completar 148 anos de fundação em 15 de fevereiro próximo, mantém uma relação intensa com esse universo musical, desde o começo de seu funcionamento, ainda na Belle Epóque, quando recebia grandes companhias europeias de ópera. Essa tradição permanece, com o Theatro recebendo festivais de ópera, concertos clássicos, apresentações musicais e mais peças e espetáculos teatrais em geral. Por tudo o que o Theatro da Paz representa para a cultura amazônica, essa casa de espetáculos tinha de ter uma orquestra própria.

Daí que a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz foi criada em 1996, e de lá para cá não saiu mais de cena. A OSTP, orquestra premiada e conhecida no exterior, sob a regência do maestro Miguel Campos Neto, tem todo um trabalho de valorização da música clássica, ou seja, projeção de músicos paraenses, com uma programação anual intensa, que contribui, inclusive, para a formação de plateia.

O Coro Carlos Gomes completou 30 anos de música em 2025. O CCG é um patrimônio musical de Belém e da Amazônia como um todo, por sua contribuição plena à música, tendo à frente a maestrina Maria Antonio Jiménez, fundadora do grupo. O CCG tem apoio da Fundação Carlos Gomes.

Já a cantora Fafá de Belém celebrou 50 anos de carreira artística em 2025. Para marcar essa conquista, Fafá apresentou no próprio Theatro da Paz, em 14 de novembro último, em plena COP 30, o show "Amazônica". Fafá dispensa apresentações e já se apresentou inúmeras vezes no palco do Theatro. Interessante que o concerto desta sexta e sábado nessa casa de espetáculos no centro da cidade reúne quatro "crias" da "Cidade das Mangueiras", prestes a completar 410 anos: o Theatro da Paz, Fafá de Belém, o Coro Carlos Gomes e a OSTP. Portanto, o evento mostra-se como imperdível para quem gosta do que tem a cara de Belém do Pará.

Juntos

Fafá conta o que significa para ela participar deste momento com os músicos da OSTP. “Recebi o convite da Secretaria de Cultura e fiquei muito feliz e honrada em fazer parte das comemorações dos 30 anos da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz! Adoro cantar com orquestras e ser a convidada para a Abertura destas comemorações me orgulha muito!”, destaca.

A cantora adianta que o concerto terá o repertório focado nos 50 anos de carreira dela, nos compositores paraenses. “A música erudita é base fundamental para qualquer artista que pretenda entrar no meio da música. Músicos, cantores, arranjadores”, enfatiza Fafá.

Ela destaca que o concerto seja realizado com ingressos populares traz para o grande público “a oportunidade de deitar abaixo o preconceito que alguns têm em relação à música clássica, e nossa Orquestra tem este fundamental papel!”. Fafá de Belém celebra os 410 anos de Belém, afirmando: “Que cada vez mais estejamos juntos, como sociedade civil, trazendo críticas positivas, cuidando de nossa cidade e nossa cultura!! Viva Belém, nossa Cidade Morena!”.

Versatilidade

O maestro Miguel Campos Neto explica que as orquestras sinfônicas estão um processo já de alguns anos, talvez, mais de uma década até, de se consolidar no cenário nacional como instituições culturais que vão muito além do erudito. Isso é muito importante porque o grande público desavisado pode ter ainda uma visão da orquestra sinfônica como um grupo de engomadinhos, alguma coisa assim, muito eruditos, alienados da realidade da cultura local, e nada é mais longe da verdade do que isso”.

“Hoje em dia, as orquestras sinfônicas brasileiras são altamente ecléticas. Elas tocam realmente de tudo. Recentemente, a Petrobras Sinfônica veio aqui, eles deram dois concertos no mesmo dia, um à tarde e outro à noite. Eu procurei ingressos. Eu pensei que talvez fosse ouvir Mozart pela manhã, Mahler, à noite, alguma coisa assim. Verdi, à tarde. À tarde, eles tocaram um concerto só com trilhas de videogames, adaptadas para orquestra sinfônica, e, à noite, foi rock nacional, bem anos 80, todos orquestrados. E foi grande sucesso”, ressalta o maestro Miguel Campos Neto.

Esse é um processo que ocorre nacionalmente, e a OSTP mostra-se bem avançada, como diz o maestro. A OSTP faz concertos com vários artistas locais, internacionais, inclusive, só com música de fado, de música paraense.

“No Carnaval passado, quando o Pará foi homenageado pela Grande Rio, nós fizemos o samba-enredo da Grande Rio aqui, no palco, orquestrado. Então, abrir a temporada de 30 anos da Orquestra mostrando essa riqueza de atuações. Nós temos um música contemporânea, erudita, da Cibelle Donza, depois, nós passamos para uma música que tem um pé no erudito e um pé no popular, que é uma peça do Tynnoko Costa, uma rapsódia para piano e orquestra, mas que tem temas do Waldemar Henrique. E a partir disso, grandes clássicos da música popular paraense”, adianta Miguel Campos Neto.

“Isso mostra a cara, o caráter da OSTP, o que ela se desenvolveu, amadureceu nesses 30 anos, Então, é muito importante esse início de temporada”, salienta o maestro. Ele lembra que os artistas do concerto desta sexta e sábado são integrados à OSTP. Miguel Campos de Melo ressalta que “a nossa cultura é plural, e a OSTP veio em 1996 para fortalecer a cultura paraense’.

Serviço:

‘Concerto OSTP 30 Anos’

Em 9 e 10 de janeiro de 2026, às 20h

no Theatro da Paz, com

Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz,

Fafá de Belém, Coro Carlos Gomes e

Adriana Azulay

Ingressos: R$ 2,00

Disponíveis a partir das 18h nos dias do evento,

na Bilheteria do Theatro (2 unidades por pessoa)

Realização do Governo via Secult/Theatro da Paz,

com patrocínio da Hydro