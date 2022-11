Belém recebe nesta quarta-feira a XXIII Mostra de Corais Santa Cecília

Sob o tema, “Fé, Esperança e Caridade”, a XXIII Mostra de Corais Santa Cecília, promovida pela Schola Cantorum, em parceria com a Arquidiocese de Belém, será realizada nesta quarta-feira (30), a partir das 19h, na Catedral de Belém, a Catedral da Sé, com sete corais. O evento tem como principal objetivo divulgar a Música Sacra como gênero musical voltada para o Culto Divino.

Segundo o regente do coral da Schola Cantorum, Eduardo Nascimento, “a XXIII Mostra de Corais Santa Cecilia surgiu do antigo Cura (cuidador) da Catedral José Gonçalo Vieira e nesta edição receberá sete corais entre adtoa e juvenis, como o Coral Júlio Mousinho, Vozes de Cristo Rei, Madrigal João Bosco Castro, Coro Angelorum, Scolla Cantorum de Castanhal e Coro Itacy Silva. Nosso evento tem um caráter bem eclético e ecumênico e recebe vozes de outras religiões”, afirmou.

Ainda de acordo com o regente, “a importância do evento é incontestável. Pois é o único no estado que abrange esse tipo de repertório. Além de congregar e movimentar mais de 150 cantores de várias religiões e diferentes formações. O tema foi bem pensado para esse momento em que estamos vivemos, de extremismos. E vem as três virtudes teologais nos fundar na Fé, Esperança e Caridade com dons infundidos pelo Espírito Santo na vida do homem”, explicou.

“O repertório é todo de música Sacra ou seja, aquela que traz o testo sacro como inspiração musical. Cada coro tem a livre escolha de repertório mas com essa direção, de ser música voltada para o texto religioso. E ao final formamos o Grande Coro do evento com todos os Cantores participantes que cantarão o número final”, concluiu o regente.

Agende-se

XXIII Mostra de Corais Santa Cecília

Data: 30/11

Hora: 19h

Local: Catedral da Sé