Belém recebe evento de quadrinhos com oficinas gratuitas, debates e encontro de artistas

A capital paraense entra na rota do universo das HQs com a chegada da 12ª edição da Semana do Quadrinho Nacional do Pará, que integra o Circuito Amazônico de Quadrinhos e reúne artistas de diferentes regiões do país entre os dias 15 e 18 de abril, com programação gratuita dividida entre a sede da Fundação Cultural do Pará (FCP) e o Sesc Ver-o-Peso.

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Em circulação pela região Norte, o circuito já passou por Manaus, Boa Vista e Parintins. Agora, chega a Belém e segue viagem para Palmas e Macapá.

Na etapa em Belém, o evento reúne convidados locais e de outros estados, como Paulo Moreira (PB), Bennê Oliveira (PE), Débora Santos (CE), Levi Gama (AM), Otoniel Oliveira (AP), Helô Rodrigues (PA) e Felipe Furtado (PA). A proposta é promover o intercâmbio entre diferentes trajetórias da produção de quadrinhos, com foco tanto na cena regional quanto na circulação nacional.

Uma das organizadoras do circuito, a artivista Tai explica que a criação do projeto surgiu a partir das dificuldades de circulação enfrentadas por artistas e público entre as regiões do país. “A gente escuta muito que é caro vir para o Norte, e também há dificuldade das próprias pessoas daqui de participarem de eventos nacionais. O circuito surge como uma forma de facilitar esse deslocamento, criando uma sequência de eventos que permite que artistas e público circulem entre as cidades”, afirmou.

Evento promove intercâmbio entre profissionais e público da cena de quadrinhos (Divulgação)

Segundo ela, a proposta também envolve ampliar o conhecimento sobre a diversidade cultural da região. “Nós queremos que as pessoas conheçam de fato o que é o Brasil, o que é a região Norte, e isso contado por nós, com o nosso olhar, destacando aquilo que nos representa”, completou.

A programação inclui bate-papos, palestras sobre o mercado editorial e oficinas práticas voltadas a diferentes faixas etárias. O evento também contará com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e equipe de apoio durante toda a programação.

O animador Andrei Miralha, que também faz parte da organização, destaca que a escolha dos espaços onde as atividades serão realizadas faz parte da proposta do evento. “A ocupação desses espaços é estratégica e simbólica, pois o Sesc e a Fundação Cultural do Pará contribuem de forma significativa para o ecossistema das artes visuais e da formação de artistas de quadrinhos em Belém”, afirmou.

Entre os destaques está o ‘Beco dos Artistas’, que será realizado nos dias 17 e 18 de abril, das 10h às 20h, na Praça do Povo da FCP. O espaço reúne mais de 40 participantes entre artistas da capital, do interior do Pará e de outros estados, voltado à exposição e comercialização de quadrinhos e artes originais.

“Esse espaço é onde o público tem contato direto com quem produz. Para os artistas, é uma oportunidade de visibilidade e validação de mercado; para o público, é uma forma de entender melhor o processo criativo. Esse intercâmbio fortalece a rede de contatos e contribui para o desenvolvimento da cena local”, destacou Andrei.

Ele também aponta que o evento permite ao público conhecer a diversidade temática dos quadrinhos. “Queremos mostrar que o quadrinho é uma linguagem plural. O público vai encontrar uma variedade de produções independentes de várias partes do Brasil, principalmente do Pará e da região Norte”, afirmou.

Programação

As masterclasses começam no dia 15 de abril, às 10h, no Sesc Ver-o-Peso, com retomada das atividades no período da tarde, a partir das 16h. A participação está sujeita à lotação dos espaços.

Nos dias 17 e 18 de abril, das 10h às 20h, a Praça do Povo da sede da Fundação Cultural do Pará recebe o Beco dos Artistas, reunindo mais de 40 participantes de diferentes regiões.

O evento inclui ainda painéis de discussão, masterclasses, ação de live painting com o artista Levi Gama (AM), o Desafio dos Quadrinhos com o coletivo Serendi e a exposição “DQN: Um ponto na história”, produzida pelo Coletivo Kitnet.

SERVIÇO:

12ª edição da Semana Do Quadrinho Nacional Pará

Data: 15 a 18 de Abril;

Local: Programação dividida entre Sede da Fundação Cultural do Pará e SESC Ver-o-Peso.;

Evento gratuito e aberto ao público;

Para ficar por dentro de todas as atualizações, anúncios de convidados e detalhes da programação, acompanhe o perfil oficial no Instagram @semanahq.pa e @circuitoamazonico.hq.