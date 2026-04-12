Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém recebe evento de quadrinhos com oficinas gratuitas, debates e encontro de artistas

Evento integra o Circuito Amazônico de Quadrinhos e ocorre entre os dias 15 e 18 de abril

Amanda Martins
fonte

Circuito conecta cidades da região Norte e fortalece a produção de quadrinhos (Divulgação)

A capital paraense entra na rota do universo das HQs com a chegada da 12ª edição da Semana do Quadrinho Nacional do Pará, que integra o Circuito Amazônico de Quadrinhos e reúne artistas de diferentes regiões do país entre os dias 15 e 18 de abril, com programação gratuita dividida entre a sede da Fundação Cultural do Pará (FCP) e o Sesc Ver-o-Peso.

VEJA MAIS

image Norte faz história no HQMix 2025 e conquista quatro troféus no Oscar dos quadrinhos brasileiros
Premiação realizada em São Paulo reconhece, pela primeira vez em mais de 30 anos, três artistas nortistas na mesma edição

image Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Maria Eduarda Guiomarino, candidata do Tênis Clube
Influenciadora digital e modelo, a candidata de Belém apresenta a fantasia “Gwen Stacy e o Aranhaverso”, inspirada no universo dos quadrinhos e na força feminina.

image Virada Nerd distribui 20 mil quadrinhos gratuitamente neste fim de semana

Em circulação pela região Norte, o circuito já passou por Manaus, Boa Vista e Parintins. Agora, chega a Belém e segue viagem para Palmas e Macapá.

Na etapa em Belém, o evento reúne convidados locais e de outros estados, como Paulo Moreira (PB), Bennê Oliveira (PE), Débora Santos (CE), Levi Gama (AM), Otoniel Oliveira (AP), Helô Rodrigues (PA) e Felipe Furtado (PA). A proposta é promover o intercâmbio entre diferentes trajetórias da produção de quadrinhos, com foco tanto na cena regional quanto na circulação nacional.

Uma das organizadoras do circuito, a artivista Tai explica que a criação do projeto surgiu a partir das dificuldades de circulação enfrentadas por artistas e público entre as regiões do país. “A gente escuta muito que é caro vir para o Norte, e também há dificuldade das próprias pessoas daqui de participarem de eventos nacionais. O circuito surge como uma forma de facilitar esse deslocamento, criando uma sequência de eventos que permite que artistas e público circulem entre as cidades”, afirmou.

image Evento promove intercâmbio entre profissionais e público da cena de quadrinhos (Divulgação)

Segundo ela, a proposta também envolve ampliar o conhecimento sobre a diversidade cultural da região. “Nós queremos que as pessoas conheçam de fato o que é o Brasil, o que é a região Norte, e isso contado por nós, com o nosso olhar, destacando aquilo que nos representa”, completou.

A programação inclui bate-papos, palestras sobre o mercado editorial e oficinas práticas voltadas a diferentes faixas etárias. O evento também contará com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e equipe de apoio durante toda a programação.

O animador Andrei Miralha, que também faz parte da organização, destaca que a escolha dos espaços onde as atividades serão realizadas faz parte da proposta do evento. “A ocupação desses espaços é estratégica e simbólica, pois o Sesc e a Fundação Cultural do Pará contribuem de forma significativa para o ecossistema das artes visuais e da formação de artistas de quadrinhos em Belém”, afirmou.

Entre os destaques está o ‘Beco dos Artistas’, que será realizado nos dias 17 e 18 de abril, das 10h às 20h, na Praça do Povo da FCP. O espaço reúne mais de 40 participantes entre artistas da capital, do interior do Pará e de outros estados, voltado à exposição e comercialização de quadrinhos e artes originais.

“Esse espaço é onde o público tem contato direto com quem produz. Para os artistas, é uma oportunidade de visibilidade e validação de mercado; para o público, é uma forma de entender melhor o processo criativo. Esse intercâmbio fortalece a rede de contatos e contribui para o desenvolvimento da cena local”, destacou Andrei.

Ele também aponta que o evento permite ao público conhecer a diversidade temática dos quadrinhos.  “Queremos mostrar que o quadrinho é uma linguagem plural. O público vai encontrar uma variedade de produções independentes de várias partes do Brasil, principalmente do Pará e da região Norte”, afirmou.

Programação

As masterclasses começam no dia 15 de abril, às 10h, no Sesc Ver-o-Peso, com retomada das atividades no período da tarde, a partir das 16h. A participação está sujeita à lotação dos espaços.

Nos dias 17 e 18 de abril, das 10h às 20h, a Praça do Povo da sede da Fundação Cultural do Pará recebe o Beco dos Artistas, reunindo mais de 40 participantes de diferentes regiões.

O evento inclui ainda painéis de discussão, masterclasses, ação de live painting com o artista Levi Gama (AM), o Desafio dos Quadrinhos com o coletivo Serendi e a exposição “DQN: Um ponto na história”, produzida pelo Coletivo Kitnet.

SERVIÇO:

12ª edição da Semana Do Quadrinho Nacional Pará

  • Data: 15 a 18 de Abril;
  • Local: Programação dividida entre Sede da Fundação Cultural do Pará e SESC Ver-o-Peso.;
  • Evento gratuito e aberto ao público;
  • Para ficar por dentro de todas as atualizações, anúncios de convidados e detalhes da programação, acompanhe o perfil oficial no Instagram @semanahq.pa e @circuitoamazonico.hq. 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Semana do Quadrinho Nacional do Pará

Circuito Amazônico de Quadrinhos

quadrinhos

HQ
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POP LATINO

Hist de Selena Quintanilla ganham nova versão em projeto de Zaynara

Série será divulgada nas redes sociais da cantora

13.04.26 17h54

SHOW

Projeto ‘Quarta Autoral’ promove encontro do rock independente em Belém

Noite contará com heavy metal, hardcore melódico e rock alternativo no Studio Pub

13.04.26 17h32

BBB

TV Globo inaugura 'Jardim BBBotânico' em homenagem aos 'plantas' do reality

O espaço cenográfico reúne mais de 10 espécies com referências a participantes do programa

13.04.26 15h33

CINEMA

Filme com trilha sonora do paraense Léo Chermont é selecionado para o Festival de Cannes

'Seis Meses no Prédio Rosa e Azul', de Bruno Santamaría Razo, integra seleção competitiva e destaca participação brasileira na produção e no elenco

13.04.26 14h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 27 abre inscrições; veja passo a passo de como fazer

Os interessados em participar do elenco do programa devem se inscrever em um formulário no gshow

14.04.26 7h46

estética

O que é laser de CO2 fracionado? Entenda o procedimento que deixou Ana Paula 'irreconhecível'

Mudança no visual de Ana Paula Renault volta a viralizar e levanta dúvidas sobre tratamento estético

14.04.26 0h00

TRISTEZA

Morre Dolly Martinez, participante do reality Quilos Mortais, aos 30 anos

Um dia antes da morte, a irmã havia informado que Dolly estava internada e "lutando pela própria vida"

13.04.26 8h46

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (14/04)?

O filme "Paternidade" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

14.04.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda