Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Maria Eduarda Guiomarino, candidata do Tênis Clube

Influenciadora digital e modelo, a candidata de Belém apresenta a fantasia “Gwen Stacy e o Aranhaverso”, inspirada no universo dos quadrinhos e na força feminina.

O Liberal
fonte

()

A candidata do Tênis Clube, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Maria Eduarda Guiomarino, natural de Belém, do bairro da Marambaia. Influenciadora digital e modelo, ela entra na passarela com a fantasia “Gwen Stacy e o Aranhaverso”. Ariana, Maria Eduarda tem 1,58 m de altura e pesa 51 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

Veja mais imagens da apresentação:

Maria Eduarda Guiomarino (Tênis Clube)

Conheça a história da fantasia da candidata do Tênis Clube

A fantasia “Gwen Stacy e o Aranhaverso” é inspirada na personagem feminina do universo do Homem-Aranha, presente nos quadrinhos e filmes da Marvel. Após ser picada por uma aranha radioativa, Gwen sofre uma transmutação para outra dimensão.

A partir dessa transformação, a personagem adquire habilidades especiais e passa a se reconhecer como uma poderosa viúva-negra, símbolo de força, autonomia e identidade própria dentro do multiverso

O corpo e a cabeça da fantasia representam a transmutação, o delírio e a sedução feminina. O resplendor traduz o Aranhaverso por meio de luz, teias e tramas, com rico trabalho de bordados em cristais e pedrarias.

A composição conta ainda com adornos em plumas de avestruz, penas de pavão, rabos de galo, franjas de chinchila e penas de faisão. A criação e a coreografia são assinadas por André Chagas.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 2026: conheça Maria Eduarda Guiomarino, candidata do Tênis Clube
Influenciadora digital e modelo, candidata aposta em arte, dedicação e amor pelo clube para buscar o título no maior concurso de beleza e fantasia do Pará

image Layane Santos, do Guará Park, é a Rainha das Rainhas 2026
Ela foi Araci: a metamorfose da artesã em búfalo e encantou o público e os jurados

Carabao faz a estreia do 'After da Rainha' no Rainha das Rainhas 2026
Com portões abertos desde as 20h, aparelhagem O Máximo do Marajó é a grande aposta para encerrar a 78ª edição do concurso com festa após a coroação

Saiba tudo sobre Maria Eduarda Guiomarino

  • Nome: Maria Eduarda Guiomarino
  • Cidade: Belém
  • Bairro: Marambaia
  • Signo: Áries
  • Ocupação: influenciadora digital e modelo
  • Altura: 1,58 m
  • Peso: 51 kg
  • Instagram: @dudaguiomarino
  • Estilista e coreógrafo: André Chagas

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026

Rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda