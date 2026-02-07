Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Maria Eduarda Guiomarino, candidata do Tênis Clube
Influenciadora digital e modelo, a candidata de Belém apresenta a fantasia “Gwen Stacy e o Aranhaverso”, inspirada no universo dos quadrinhos e na força feminina.
A candidata do Tênis Clube, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Maria Eduarda Guiomarino, natural de Belém, do bairro da Marambaia. Influenciadora digital e modelo, ela entra na passarela com a fantasia “Gwen Stacy e o Aranhaverso”. Ariana, Maria Eduarda tem 1,58 m de altura e pesa 51 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.
Conheça a história da fantasia da candidata do Tênis Clube
A fantasia “Gwen Stacy e o Aranhaverso” é inspirada na personagem feminina do universo do Homem-Aranha, presente nos quadrinhos e filmes da Marvel. Após ser picada por uma aranha radioativa, Gwen sofre uma transmutação para outra dimensão.
A partir dessa transformação, a personagem adquire habilidades especiais e passa a se reconhecer como uma poderosa viúva-negra, símbolo de força, autonomia e identidade própria dentro do multiverso
O corpo e a cabeça da fantasia representam a transmutação, o delírio e a sedução feminina. O resplendor traduz o Aranhaverso por meio de luz, teias e tramas, com rico trabalho de bordados em cristais e pedrarias.
A composição conta ainda com adornos em plumas de avestruz, penas de pavão, rabos de galo, franjas de chinchila e penas de faisão. A criação e a coreografia são assinadas por André Chagas.
Saiba tudo sobre Maria Eduarda Guiomarino
- Nome: Maria Eduarda Guiomarino
- Cidade: Belém
- Bairro: Marambaia
- Signo: Áries
- Ocupação: influenciadora digital e modelo
- Altura: 1,58 m
- Peso: 51 kg
- Instagram: @dudaguiomarino
- Estilista e coreógrafo: André Chagas
O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.
