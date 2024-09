Belém recebe espetáculo inspirado em ‘O Mágico de Oz’ no Teatro do Sesi

Na próxima sexta-feira (13/09), o Caixa de Teatro volta aos palcos com a peça "O Poderoso Oz", no Teatro do Sesi, localizado no bairro do Marco, em Belém, a partir das 20h. Inspirada na obra literária e no filme "O Mágico de Oz", a encenação marca a conclusão das turmas infantil, juvenil e adulto do projeto teatral. O público poderá acompanhar a jornada de Dorothy, uma jovem levada por um ciclone para a terra mágica de Oz, onde ela encontra personagens como o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde. Os ingressos estão disponíveis online, no site da Sympla, ao valor de R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia.

Jade Braz, estudante de 14 anos, retorna ao papel da protagonista Dorothy. "A minha rotina tem sido muito intensa e prazerosa, estou entregando tudo de mim para viver, pela segunda vez. A protagonista sempre exige muito de quem a faz", compartilha a jovem atriz.

Ela se preparou para o papel com estudos de texto, interpretação, aulas corporais, dança e sapateado. Essa não é a primeira vez que ela sobe ao palco. "Já é a sexta peça de teatro. Recebi o papel com muita emoção, resultado de uma audição. Agora, estou me preparando para interpretar mais uma vez esta personagem que tenho muito carinho”, afirmou.

A peça acompanha a jornada de Dorothy, que, ao ser levada por um ciclone do Kansas para a terra mágica de Oz, encontra seres encantados e enfrenta diversas aventuras (Divulgação)

Jade também falou sobre sua familiaridade com a história: "Essa história é um clássico que eu acompanho desde muito nova, através da leitura dos livros e do filme. Aprendi muitas técnicas de interpretação e atuação que me ajudam a construir minha personagem Dorothy”.

O diretor do espetáculo, Kesynho Houston, comentou sobre os desafios da produção, que envolveu alunos de diferentes idades em um único espetáculo. "Trazer a unidade de um espetáculo tão grande para mundos tão diversos foi o desafio maior e o mais importante, porque esse é o verdadeiro sentido do fazer teatral: juntar pessoas em torno de um objetivo maior, que é o teatro", afirmou.

Houston destacou ainda a participação essencial de Sonia Lopes, responsável pela iluminação, e Lígia Coelho, que assinou a cenografia. Sobre as expectativas para a apresentação, o diretor é otimista: "Este é um clássico mundial, feito por atores e atrizes paraenses em formação. Queremos mostrar a força e a potência da nossa arte para todos que vão estar contemplando esse espetáculo. As pessoas podem esperar muito mistério, magia e uma linda mensagem sobre os valores de família, amizade e comunhão”.

A peça acompanha a jornada de Dorothy, que, ao ser levada por um ciclone do Kansas para a terra mágica de Oz, encontra seres encantados e enfrenta diversas aventuras. Entre seus novos amigos estão um Espantalho desengonçado em busca de um cérebro, um Homem de Lata sem coração e um Leão Covarde que deseja coragem. Juntos, eles seguem rumo à Cidade das Esmeraldas em busca de respostas com o poderoso Oz.

O professor e ator Leonardo Gabilanes, está à frente dos alunos da turma infantil que participam da montagem. "Os ensaios estão sendo intensos, com muita concentração e aprendizado. O maior desafio para as minhas crianças é projetar a voz e executar as coreografias de dança, que agora estão ajustadas e eles soltaram a voz”, comentou.

Leonardo destacou a importância das aulas para o desenvolvimento das crianças como um espaço para a mesma ficar mais desenvolta, perdendo a timidez. “Isso serve não só para o teatro, mas também para a vida delas na escola e no futuro”, acrescentou.

PREPARAÇÃO

Lígia Coelho, diretora da Caixa de Teatro e produtora do espetáculo, falou sobre a estética da produção e o cuidado com os detalhes de cenários e figurinos. "Iremos manter o mesmo cuidado e dedicação na produção, como foi em nossa primeira temporada, que fez o público se encantar com tantas cores e detalhes", afirmou.

Ela também ressaltou o esforço dos alunos durante os ensaios. "A cada ensaio, é sempre um desafio, mas os alunos estão se saindo muito bem, tanto os novatos quanto os que já estudam no Caixa. Cada um tem seu jeitinho de aprender e atuar com muita dedicação”, acrescentou.

Para a produtora, é gratificante ver a comunidade apoiando o trabalho da companhia, especialmente em uma produção que mistura jovens e adultos no palco. "Ter um espetáculo como 'O Poderoso Oz' é muito importante. Ver a comunidade assistindo nosso trabalho e descobrindo que é possível fazer um teatro bonito, organizado e para toda a família é inspirador para todos que sonham em fazer teatro", disse.

SERVIÇO

Peça ‘O Poderoso OZ’

Data: sexta-feira, 13 de agosto;

Local: no Teatro do Sesi Pará;

Horário: a partir das 20h;

Ingresso: nos valores de R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia.