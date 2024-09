'Minha Mãe é Paraense' chega ao Teatro Margarida Schivasappa com personagem 'Nazinha'

Os trejeitos e as manias das mães paraenses, como o bom humor e os bordões tipicamente maternos, estarão em destaque na peça “Minha Mãe é Paraense”, da Casa de Artes Tiago de Pinho. A adaptação do famoso espetáculo “Minha Mãe é Uma Peça”, originalmente criado por Paulo Gustavo, ganha uma nova roupagem com a introdução da personagem Nazinha, interpretada pelo ator e jornalista Danilo Couto. O espetáculo ocorrerá no próximo domingo (8/09), às 19h, no Teatro Margarida Schivasappa, no bairro da Batista Campos, em Belém. Os ingressos estão disponíveis online no site da Sympla. A classificação é de 12 anos.

Danilo Couto, que também assina a dramaturgia e a direção com Tiago de Pinho, contou que o espetáculo já existe há três anos e surgiu como ideia de homenagear Paulo Gustavo. Após uma apresentação inicial, a peça evoluiu para o formato atual que será apresentada em sessão única ao público.

“Adaptar a peça foi um desafio, pois, enquanto os textos e piadas originais foram adaptadas, busquei incorporar elementos da cultura paraense como o clima, a culinária e a música local”, explicou o ator.

Ele também mencionou que a adaptação busca trazer uma naturalidade que ressoe com o público local, sem estereótipos, mas com um toque autêntico da cultura regional.

Couto compartilhou a inspiração para a nova personagem. Na peça, Dona Hermínia passa a se chamar Nazinha. “O nome foi escolhido em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, uma figura central paraense, que representa a mão de todos”, destacou.

Para compor a personagem materna, Danilo também se inspirou na figura que tem dentro de casa. “Não tem como não me inspirar na minha própria mãe e nas mães dos meus amigos”, acrescentou.

Sobre a experiência de atuar e dirigir ao mesmo tempo, o ator revelou que já enfrentou esse desafio antes. "Conciliar direção e atuação é desafiador, mas a comédia permite essa flexibilidade. A dupla função traz recompensas, pois consigo aprender e ajustar a peça tanto como diretor quanto como ator", afirmou.

Além de Couto, participam também da peça os atores Graciane Gonçalves e Viktor Ayan, que dão vida aos filhos da Nazinha, respectivamente, Marcelina e Juliano. A atriz e técnica em eventos destacou que a expectativa para a apresentação é sempre alta.

"Queremos que as pessoas saiam do espetáculo leves, felizes e com a barriga doendo de tanto rir", disse.

Graciane elogiou o caráter autêntico e engraçado de Marcelina, afirmando que interpretar a personagem é sempre uma diversão. "Nos ensaios, além de ensaiar, criamos novas dinâmicas para a nova temporada. Queremos levar ao público toda essa leveza e diversão", explicou.

Viktor Ayan também compartilhou o entusiasmo em relação ao espetáculo. "A expectativa para apresentar é sempre alta, e nos divertimos muito no palco. Danilo é mestre em tirar risadas do público, e é muito gratificante ver os sorrisos sinceros das pessoas", disse.

O ator acredita que o espetáculo se destaca por tratar de situações que muitas pessoas vivenciam em casa, com um foco especial na figura materna paraense. "Rir de coisas que passamos ou que passam muitas vezes despercebidas é uma das melhores partes do espetáculo", acrescentou.

Viktor também destaca o significado especial de interpretar Juliano. "Ele é um personagem muito querido na minha carreira. Foi com ele que pisei no palco pela primeira vez há seis anos, e interpretá-lo é sempre uma honra. Me identifico muito com o personagem e sei que muitos espectadores também", afirmou.

SERVIÇO

Espetáculo ‘Minha Mãe é Paraense’

Data: domingo, 8 de agosto;

Horário: a partir das 19h;

Local: Teatro Margarida Schivasappa, na Av. Gentil Bitencourt, 650;

Os ingressos estão sendo vendidos online por R$ 40 a meia para todos, assim como também a estudantil; e R$ 80 a inteira;

Classificação para crianças acima de 12 anos.