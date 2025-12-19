Belém recebe encontro em torno do livro de Thomas A. Mitschein com entrada gratuita

A cidade de Belém recebe nesta sexta-feira (19), às 19h, no Hotel Beira-Rio, um encontro em torno do livro "Minhas experiências amazônicas: embarcando em rios de horizontes infinitos", do sociólogo e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) Thomas A. Mitschein. A programação inclui coquetel, roda de conversa e a exibição de um documentário sobre a Amazônia, dirigido pelo geólogo Luis Ercilio. A entrada é gratuita.

O livro reúne reflexões construídas a partir de mais de quatro décadas de atuação do pesquisador na Amazônia, abordando temas relacionados à memória, ciência e realidade social da região. Com uma escrita de caráter memorialístico, o livro percorre desde a infância do autor na Alemanha Ocidental, em um contexto marcado pela Guerra Fria, até sua trajetória acadêmica e pessoal no Pará.

Ao longo das páginas, Mitschein apresenta experiências vividas em comunidades amazônicas, projetos de pesquisa e debates acadêmicos, traçando um panorama sobre o território e suas transformações. “A Amazônia me ensinou que compreender o mundo não é apenas um exercício intelectual, mas um ato de convivência, escuta e transformação. Aqui construí uma nova forma de ver e sentir a vida”, afirma.

Sobre o autor

Thomas A. Mitschein é professor da UFPA e coordenador do programa Trópico em Movimento. Formado nas universidades de Bielefeld e Münster, na Alemanha, atua no Brasil desde o período de redemocratização, com participação em pesquisas e iniciativas voltadas aos desafios sociais, ambientais e econômicos da Amazônia, incluindo o Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia (POEMA).

