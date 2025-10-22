Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Pesquisador Thomas Mitschein lança em Belém livro sobre a vida na Amazônia

Livro do professor alemão da UFPA sobre as vivências dele na região tem pré-lançamento às 19h desta quinta (23), no Hotel Beira Rio, no bairro do Guamá, com entrada gratuita

Eduardo Rocha
fonte

Thomas Mitschein: uma vida de estudos e produção científica na Amazônia (Foto: Divulgação)

Um professor é sempre um aprendiz, ainda mais quando se trata de conhecimento na Amazônia. Por isso, o livro do sociólogo e professor alemão Thomas A. Mitschein com foco na sua atuação nesse bioma, cujo lançamento ocorre nesta quinta-feira (23), às 19h, no Hotel Beira Rio, apresenta-se interessante desde o título: “Minhas experiências amazônicas: embarcando em rios de horizontes infinitos”. Nessa obra, Mitschein reúne memórias e reflexões que atravessam continentes e décadas, conduzindo o leitor de Bielefeld, cidade natal dele e símbolo da antiga Alemanha Ocidental marcada pela Guerra Fria, até as margens do rio Guamá, em Belém, onde o autor construiu uma nova vida e um olhar profundamente conectado à realidade amazônica.

Das páginas do livro emerge uma Amazônia que transforma tanto quem a observa quanto quem nela escolhe permanecer.  Trata-se, portanto, da jornada de uma pessoa que une teoria crítica e experiência vivida, e tudo é contado com uma linguagem envolvente, rigor intelectual e sensibilidade humanista.

“A Amazônia me ensinou que compreender o mundo não é apenas um exercício intelectual, é também um ato de escuta, convivência e transformação. Cada rio, cada rosto e cada luta que encontrei aqui ampliaram o meu horizonte humano e científico. De todos os lugares do Brasil, aqui é a minha casa”, afirma Thomas Mitschein.

Thomas se aposentou pela UFPA no ano passado, mas continua atuando como professor associado, fazendo diversos projetos com indígenas e quilombolas amazônicos. Ele diz que foi no Pará, um dos maiores estados da Amazônia, que aprendeu a entender os problemas sociais e ecológicos das populações mais marginalizadas, na periferia urbana, no interior, nas comunidades rurais, e isso contribuiu em muito para o trabalho dele até hoje em dia. 

image Livro conta atuação do professor Thomas Mitschein junto a comunidades amazônicas (Foto: Divulgação)

"Não tem outra opção para a Amazônia do que o desenvolvimento sustentável. Isso não é um desafio só para, obviamente, a Amazônia, o Brasil, a América Latina. É um problema geral, do mundo. Isso vale para os europeus, para os americanos, para os chineses. A questão é sobre como relacionar os estados nacionais com esse desafio, e hoje isso é bastante difícil. Eu, provavelmente, não vou viver mais isso, mas eu acho que não tem outra alternativa para isso, com relação às novas gerações, inclusive, a Amazônia", destaca o professor Thomas Mitschein.

Compromisso

Thomas A. Mitschein é professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e coordenador do programa Trópico em Movimento. Na infância e juventude, o pesquisador viveu sob a sombra dos grandes conflitos geopolíticos, como o Muro de Berlim e a Crise dos Mísseis em Cuba, que despertaram o seu olhar crítico sobre o mundo.

Já nos anos de formação acadêmica, entre as universidades de Bielefeld e Münster, mergulhou em autores como Fernand Braudel, Karl Marx, Eric Hobsbawm e Theodor W. Adorno, aproximando-se da Escola de Frankfurt e da Nova Esquerda Alemã. Dessa experiência nasceu uma consciência política profunda, voltada às contradições do capitalismo global e às lutas por justiça social.

Essa inquietação o levou, anos depois, a cruzar o Atlântico como professor visitante da UFPA, a convite do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). Em plena abertura democrática do Brasil, Mitschein encontrou na Amazônia um novo território de aprendizado e compromisso, participando ativamente de seminários, pesquisas e projetos de integração social e ambiental. Foi nesse período que surgiu o embrião do Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia (POEMA), referência nacional em estudos sobre sustentabilidade e desigualdade.


Serviço
Pré-lançamento do livro 'Minhas experiências amazônicas: embarcando em rios de horizontes infinitos', de  Thomas A. Mitschein
Local: Hotel Beira Rio – Belém (PA)
Data: 23 de outubro de 2025 (quinta-feira)
Horário: 19h
Entrada gratuita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

professor thomas mitschein
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENCONTRO

Santarém recebe Junior Rostirola, autor do best-seller Café com Deus pai

O Pastor Sênior já vendeu mais de 10 milhões de exemplares de vários volumes do livro

22.10.25 14h28

EM NOVEMBRO

Festival Outros Nativos chega à 5ª edição com programação gratuita no Teatro Gasômetro, em Belém

Evento traz residência artística para artistas da Amazônia Legal, votação online e prêmios de até R$ 5 mil

22.10.25 8h00

FAMOSOS

Ator Allan Souza Lima publica fotos aproveitando a Ilha do Marajó: ‘Lavei a alma’

Ator do Dança dos Famosos esteve no estado para apoiar a campanha “Vozes pela Liberdade”

21.10.25 20h57

CULTURA

‘O Agente Secreto’ tem pré-estreia em Belém com presença do ator Robério Diógenes

O longa chega aos cinemas nacionais somente no dia 6 de novembro

21.10.25 20h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

“Indignada”

Angélica abre o jogo sobre o fim do namoro de Benício Huck e Duda Guerra: 'Brigando por Macho'

Apresentadora fala sobre a exposição do filho e a briga nas redes sociais das adolescentes; veja como Benício Huck reagiu e a reação de Angélica

22.10.25 11h16

festival

Ingressos para o Global Citizen Festival: saiba tudo sobre como participar, resgatar e regras

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

22.10.25 8h00

LAVAGEM

O que é enema? Entenda a 'super chuca' que ajudou Gaby Amarantos a emagrecer

Cantora revelou ter perdido 14 kg após adotar técnica extrema de lavagem intestinal que, segundo ela, utiliza até 300 litros de água

22.10.25 0h16

CASAL

Murilo Benício já namorou seis colegas de trabalho; relembre quais

Relacionamentos do ator começaram em ambiente profissional

22.10.25 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda