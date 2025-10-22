Pesquisador Thomas Mitschein lança em Belém livro sobre a vida na Amazônia

Um professor é sempre um aprendiz, ainda mais quando se trata de conhecimento na Amazônia. Por isso, o livro do sociólogo e professor alemão Thomas A. Mitschein com foco na sua atuação nesse bioma, cujo lançamento ocorre nesta quinta-feira (23), às 19h, no Hotel Beira Rio, apresenta-se interessante desde o título: “Minhas experiências amazônicas: embarcando em rios de horizontes infinitos”. Nessa obra, Mitschein reúne memórias e reflexões que atravessam continentes e décadas, conduzindo o leitor de Bielefeld, cidade natal dele e símbolo da antiga Alemanha Ocidental marcada pela Guerra Fria, até as margens do rio Guamá, em Belém, onde o autor construiu uma nova vida e um olhar profundamente conectado à realidade amazônica.

Das páginas do livro emerge uma Amazônia que transforma tanto quem a observa quanto quem nela escolhe permanecer. Trata-se, portanto, da jornada de uma pessoa que une teoria crítica e experiência vivida, e tudo é contado com uma linguagem envolvente, rigor intelectual e sensibilidade humanista.

“A Amazônia me ensinou que compreender o mundo não é apenas um exercício intelectual, é também um ato de escuta, convivência e transformação. Cada rio, cada rosto e cada luta que encontrei aqui ampliaram o meu horizonte humano e científico. De todos os lugares do Brasil, aqui é a minha casa”, afirma Thomas Mitschein.

Thomas se aposentou pela UFPA no ano passado, mas continua atuando como professor associado, fazendo diversos projetos com indígenas e quilombolas amazônicos. Ele diz que foi no Pará, um dos maiores estados da Amazônia, que aprendeu a entender os problemas sociais e ecológicos das populações mais marginalizadas, na periferia urbana, no interior, nas comunidades rurais, e isso contribuiu em muito para o trabalho dele até hoje em dia.

Livro conta atuação do professor Thomas Mitschein junto a comunidades amazônicas (Foto: Divulgação)

"Não tem outra opção para a Amazônia do que o desenvolvimento sustentável. Isso não é um desafio só para, obviamente, a Amazônia, o Brasil, a América Latina. É um problema geral, do mundo. Isso vale para os europeus, para os americanos, para os chineses. A questão é sobre como relacionar os estados nacionais com esse desafio, e hoje isso é bastante difícil. Eu, provavelmente, não vou viver mais isso, mas eu acho que não tem outra alternativa para isso, com relação às novas gerações, inclusive, a Amazônia", destaca o professor Thomas Mitschein.

Compromisso

Thomas A. Mitschein é professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e coordenador do programa Trópico em Movimento. Na infância e juventude, o pesquisador viveu sob a sombra dos grandes conflitos geopolíticos, como o Muro de Berlim e a Crise dos Mísseis em Cuba, que despertaram o seu olhar crítico sobre o mundo.

Já nos anos de formação acadêmica, entre as universidades de Bielefeld e Münster, mergulhou em autores como Fernand Braudel, Karl Marx, Eric Hobsbawm e Theodor W. Adorno, aproximando-se da Escola de Frankfurt e da Nova Esquerda Alemã. Dessa experiência nasceu uma consciência política profunda, voltada às contradições do capitalismo global e às lutas por justiça social.

Essa inquietação o levou, anos depois, a cruzar o Atlântico como professor visitante da UFPA, a convite do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). Em plena abertura democrática do Brasil, Mitschein encontrou na Amazônia um novo território de aprendizado e compromisso, participando ativamente de seminários, pesquisas e projetos de integração social e ambiental. Foi nesse período que surgiu o embrião do Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia (POEMA), referência nacional em estudos sobre sustentabilidade e desigualdade.



Serviço

Pré-lançamento do livro 'Minhas experiências amazônicas: embarcando em rios de horizontes infinitos', de Thomas A. Mitschein

Local: Hotel Beira Rio – Belém (PA)

Data: 23 de outubro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 19h

Entrada gratuita