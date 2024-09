Belém recebe apresentação de Arnaldo Antunes e Vitor Araújo no 'Festival de Música e Poesia'

Belém vai receber, nos dias 25 e 26 de setembro, a 2ª edição do Festival de Música e Poesia, promovido pela Sonique Produções. Uma das programações mais aguardadas ocorrerá no Teatro Margarida Schivasappa, com os shows de Arnaldo Antunes e Vitor Araújo, intitulado “Lágrimas do Mar”; além de apresentações de BelTrio e de Lucas Imbiriba. O evento tem apoio da Equatorial, através da Lei Rouanet.

A programação inclui também atividades complementares no dia 25 de setembro. O camtor e compositor Renato Torres liderará a oficina "Palavra Cantada", que será realizada na Casa Soma. A oficina terá como foco a relação entre palavra e melodia na canção popular, abordando temas como o processo criativo, poesia e letra de música, prosódia, rima, verso livre, canto falado, rap, e música folclórica.

No mesmo dia, Vitor Araújo conduzirá o workshop "O Piano Brasileiro e Sistemas de Composição", que acontecerá no Teatro Margarida Schivasappa. Além disso, Arnaldo Antunes participará de um bate-papo musical na sala de cinema Líbero Luxardo, onde compartilhará suas experiências na música e composição.

Arnaldo Antunes é conhecido por composições que se tornaram grandes sucessos da Música Popular Brasileira, como "Pulso", "Alma", "Socorro", "Não Vou Me Adaptar", "Beija Eu", "Velha Infância" e "Infinito Particular". Seu mais recente trabalho ao lado do pianista Vitor Araújo, o álbum "Lágrimas no Mar", foi lançado recentemente e conta com nove faixas minimalistas.

O show de Arnaldo e Vitor inclui músicas deste álbum, além de canções do disco anterior de Arnaldo, "O Real Resiste", lançado em 2020. O repertório da apresentação será composto por músicas como "Fim de Festa", "Como 2 e 2", e "Lágrimas no Mar", além de poemas recitados ao longo do show.

Em formato voz e piano, a dupla sobe ao palco para executar um setlist que parte da introspecção, mas que, em contato com o público, ganha dimensões de sentimento compartilhado. "Fim de Festa", "Como 2 e 2" e "Lágrimas no Mar" são dadas como certas no repertório, que terá também composições de outras fases da carreira de Arnaldo Antunes e poemas entoados ao longo da apresentação.

Confira a programação completa:

Dia 25/09 - Público: jovens e adultos, a partir de 14 anos

- Oficina “Palavra Cantada”, com Renato Torres. Local: Casa Soma (Tv. Cap. Pedro Albuquerque, 395 - Cidade Velha);

- ⁠Workshop "O Piano Brasileiro e Sistemas de Composição”, com Vitor Araújo. Local: Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré);

- Bate-papo musical, com Arnaldo Antunes. Local: Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré).

Dia 26/09 - Teatro Margarida Schivasappa

- 20h00 às 20h30 - BelTrio;

- 20h40 às 21h20 - Lucas Imbiriba;

- 21h30 às 23h00 - Arnaldo Antunes & Vitor Araújo;.