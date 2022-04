Bebê de Viviane Araújo tem sexo revelado e nome já está escolhido; saiba

Antenada com a 'modinha' de festa para anunciar ao público o sexo do bebê que espera, Viviane Araújo revelou, neste domingo (10), que o bebê que espera junto com o empresário Guilherme Militão é um menino. A criança irá se chamar Joaquim. Veja a postagem nas redes:

"Joaquim tá chegando!!! E eu vou dividir com todos vcs esse momento lindo! Fiz a sexagem fetal no conforto de casa. Sem eles não seria possível organizar esse momento lindo com tanta agilidade", disse ela ao mencionar o laboratório onde fez o exame, mesmo com poucas semanas de gravidez.

A atriz, que está no quarto mês de gestação, disse que vai realizar um sonho ao desfilar como rainha de bateria da Salgueiro esperando seu primeiro filho. "Estou muito nervosa. Parece a primeira vez. É uma emoção especial por causa do meu momento", disse pouco antes do ensaio técnico da escola na Sapucaí, no fim de março".