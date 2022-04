BBB22: Natália fala sobre medo de nome estar no Serasa e Eli confessa: 'O meu já estava'

A participante do Big Brother Brasil 22, Natália acordou hoje com uma preocupação comum a muitos brasileiros, o nome "sujo" no mercado financeiro. Eliezer, Linn da Quebrada e Jessilane conversavam na cozinha sobre finanças e a designer de unhas se mostrou apreensiva com suas finanças agora que ela está confinada. O publicitário, no entanto, contou que já entrou no programa com o nome sujo. "Eu tô com medo de eu sair e o meu nome estar no SPC e Serasa", comentou Natália. Eliezer riu: "O meu já estava!".

A sister continuou: "Eu dei pra minha mãe os 'trem', né? Acho que ela vai cuidar, não sei. Tem os 'trecos' do meu apartamento, gente, R$2.500 por mês". Eliezer explicou: "O meu [nome], quando eu entrei [no 'BBB'], já estava [sujo]. Pra vocês terem uma ideia, eu fui pras Ilhas Maldivas [e paguei] tudo no cartão".