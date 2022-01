BBB22: Douglas Silva se despede da liderança com festa temática de TV e cinema

Finalizando seu reinado com chave de ouro no BBB22, o Líder Douglas Silva fez uma transmissão ao vivo e exclusiva para a #RedeBBB, programa da web da Rede Globo. Na estreia da Live do Líder, o brother contou com a presença dos colegas de confinamento Lucas, Paulo André, Pedro Scooby e Tiago Abravanel. Ator começou a live mostrando o look para a sua festa, que vai acontecer esta noite e, em seguida, apresentou os brothers que estavam com ele. Teve também beijo pra família, selfie, tour pelo quarto do Líder e um recado.