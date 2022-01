BBB22: Brunna Gonçalves arrasa dançando Beyoncé e agita festa

Continuando a primeira festa do líder do BBB22, os brothers estão cada vez mais animados. Ao som do hit “Crazy in love”, de Beyoncé com Jay Z, Brunna Gonçalves resolver fazer uma bela coreografia e é aplaudida pelos participantes, que vibram e elogiam a sister.

Ludmilla e Brunna Gonçalves tinham relação de "patroa e bailarina" e não eram muito próximas, de acordo com ela. No entanto, depois que foi demitida, a influenciadora encontrou a cantora em um show, no qual ela logo disparou a pergunta de "quando Brunna lhe daria um beijo".