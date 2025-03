Vítima de ataques de ódio, Thamiris Maia busca ajuda psicológica após o BBB 25

A experiência de Thamiris Maia no BBB 25 se tornou um grande desafio também fora da casa. Eliminada com 61,73% dos votos , a nutricionista tem enfrentado uma onda de ataques de ódio nas redes sociais, o que a levou a buscar acompanhamento psicológico. "A internet é terra de ninguém", desabafou.

Aos 33 anos, a carioca foi alvo de duras críticas por seu comportamento no programa, principalmente em relação a Vitória Strada. Durante o confinamento, Thamiris e sua irmã, Camilla Maia, se aliaram à atriz, mas acabaram se queimando com o público por falarem mal dela pelas costas, o que gerou uma percepção de falsidade.

Desde que saiu do programa, Thamiris e Camilla têm tentado lidar com as consequências emocionais do cancelamento. "A gente está começando esse acompanhamento, que é muito importante. Estávamos vivendo num quadradinho, com informações que eram só dali. Tenho que cuidar do meu emocional porque aqui fora, a vida continua, né?", afirmou ela em entrevista ao jornal Extra.

Determinada a seguir em frente, a ex-BBB reforçou que não quer ficar presa ao que aconteceu dentro do reality. "Algumas pessoas respiram BBB até mesmo quando as pessoas saem. Para mim, acabou. O que aconteceu na casa, ficou na casa. Quero viver o que estou pronta para construir", ponderou.

Apesar dos esforços para evitar os ataques, Thamiris admite que não é fácil ignorar os comentários negativos. "A internet é terra de ninguém. Tento não ver [os comentários negativos] para não absorver. Vejo as pessoas reclamando de mim, mas fazendo pior com palavras ruins. As críticas fogem até um pouco das questões do programa, já que falam da minha aparência", lamentou.

O impacto dos ataques não se limitou apenas a ela. A família de Thamiris também foi alvo de ameaças enquanto ela ainda estava no confinamento. "Fiquei muito triste. As pessoas exageram. A gente não fez nada que merecesse esse tipo de atenção negativa a ponto de atacar meus sobrinhos, mãe e prima. Não concordo", disse.

Thamiris também criticou a edição do programa, afirmando que nem tudo foi mostrado ao público. "Fiquei bem surpresa ao saber que mostravam só um lado nosso na casa, e mostravam pouco as nossas brincadeiras, o lado divertido que a gente tem. Não entendi isso", alegou.

Por fim, a ex-BBB assumiu que seu jeito fofoqueiro contribuiu para a narrativa construída sobre sua participação. "Fofoqueira eu sou. Não nego. Coloca uma fofoqueira no ambiente fechado, sem nada para fazer, que ela vai ventilar vários assuntos. Mas do jeito que fomos colocadas, acho que prejudicou bastante", concluiu.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)