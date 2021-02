Viih Tube propõe aliança a Gilberto: ‘Se precisar combinar voto, tô aqui’

Durante a festa do líder do "BBB21", Viih Tube conversou com Gilberto sobre o jogo e propôs uma aliança com o time do brother, que teve uma votação inexpressiva de menos de 2% para eliminação no paredão dessa terça-feira (9).

Gil, Sarah e Juliette - assim como Lucas Penteado, antes da desistência – formam o chamado “G4”, grupo favorito da casa ao prêmio de R$ 1,5 milhão, que se opõe ao jogo de Karol Conká, Projota e Nego Di.

"Mesmo vocês tendo a aliança de vocês, eu me sinto aliada de vocês. Se um dia precisar combinar voto, se um dia precisar conversar sobre o jogo, eu ‘tô’ aqui. E aqui é questão de números. A gente precisa ter uma estratégia. Se tiver que jogar, a gente vai jogar", afirmou Viih.

Neste momento, os dois deram as mãos. Viih também elogiou Sarah e disse que se aproximou da sister por admirar seu "otimismo".