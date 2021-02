Vídeo de Tierry cantando música inspirada no 'BBB21' viraliza: 'Lumena Autorizou?'

Lumena, participante do "Big Brother Brasil 21", virou meme nas redes sociais por gostar "autorizar" ou "proibir" o comportamento dos outros confinados. Com base nessa brincadeira dos internautas, o cantor Tierry, autor do hit "Rita", compôs uma música baseada na participante baiana.

"E antes de dizer que é amor, pergunte se a Lumena autorizou", cantou o artista no refrão da música. Em um trecho da faixa diz: "Cuidado aí na hora de beijar, pergunte se a Lumena vai autorizar", uma alfinetada à crítica da sister à bissexualidade de Lucas Penteado após o ex-participante ter beijado o pernambucano Gilberto.

A música viralizou nas redes, porém, apesar do sucesso imediato, o cantor não confirmou se a canção vai ganhar um lançamento oficial.