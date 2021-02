Vestida de 'Dummie', Ana Clara brinca: 'Esqueci o card'

Ana Clara divertiu os fãs do "Big brother Brasil 21", na noite desta quinta-feira (18). A ex-BBB e apresentadora apareceu vestida como um "Dummie" - personagem que trabalha nos bastidores do reality - e acabou brincando com a prova do líder, em que os participantes deveriam encontrar cards dentro de tanques de areia e na piscina de bolinha, mas demoraram bastante para finalizar.

Na internet, os internautas começaram a viralizar memes e brincadeiras sobre a prova, já que os participantes encontraram dificuldade para localizar os cards. Aproveitando a onda, Ana Clara postou a sua foto com o figurino do programa. "Fui tirar foto no meio da prova, esqueci o card e olha no que deu", disse.

Com os fãs alvoroçados, a apresentadora do "Rede BBB" teve que esclarecer na sequência que se tratava apenas de uma foto de brincadeira. "Gente é só uma piada, vocês não podem ser tão facilmente convencidos assim, óbvio que eu não sou dummie, hahahahah", escreveu.

A apresentadora foi finalista da décima oitava edição do "Big Brother Brasil", em dupla com seu pai, Ayrton.