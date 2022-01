Veja o motivo de Douglas Silva, do BBB 22, chamar Regina Casé de ‘mãe’

Douglas Silva já deixou claro o carinho que tem por Regina Casé, que ele conhece há mais de 20 anos. O participante do BBB 22 chamou atenção ao conversar com outros brothers e chamar a apresentadora de mãe. Desde então, muitos internautas se questionaram sobre a história por trás da amizade entre os dois. Veja agora o motivo de Douglas chamar Regina de mãe.

Por que Douglas Silva chama Regina Casé de mãe?

Regina Casé conheceu Douglas Silva quando ele ainda era criança. Os dois trabalharam juntos no período que a atriz e apresentadora dirigiu alguns episódios de "Cidade dos Homens", onde Douglas fez seu papel mais conhecido, o Acerola. Depois disto, eles voltaram a se encontrar e trabalharam no "Esquenta" (2011 - 2017). Além de fazerem juntos a novela "Amor de Mãe" (2019).

Por todos esses trabalhos, o ator é conhecido como filho de Regina Casé e retribui o carinho a tratando como sua mãe.

Entrada para o BBB 22

Após ser anunciado que Douglas estaria no reality, Regina comemorou muito em suas redes sociais.

"É tudo misturado. Ele é meu filho, meu parceiro de trabalho, meu ator, meu cantor, meu dançarino, meu amigo querido do coração, minha família. Ele realmente é o irmão da Benedita querido do coração. Ele é a alegria lá de casa. Ele chega e é uma loucura", contou a atriz mostrando alguns vídeos e fotos deles juntos.

Vida pessoal

Douglas Silva também frequenta a casa de Regina Casé e está sempre presente nas comemorações com a família da apresentadora.

Ela também pode acompanhar boa parte da vida de Douglas, pois eles foram vizinhos:

"Ela é a minha mãe. Eu a chamo de mãe, ela me chama de filho. Regina me conheceu quando eu tinha 11 anos. Fui praticamente criado com a filha dela, éramos praticamente vizinhos lá do Leblon", disse Douglas durante uma entrevista.