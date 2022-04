TOP 7: participantes vibram com as atrações da noite no BBB 22

A noite desta quarta-feira (13) foi agitada dentro do Big Brother Brasil. Quatro artistas foram convidados para um pocket show na casa mais vigiada do Brasil, são eles: Luan Santana, Filipe Ret, Matheus Fernandez e Mari Fernandes. A festa foi patrocinada pelo Tik Tok.

Os participantes, TOP 7, vibram com as atrações da noite. Cada um ganhou um cantinho especial com bebidas e comidas favoritas. "Olha lá a minha prancha!", diz Pedro Scooby. Douglas Silva também vibra ao ver o dado escolhido para representá-lo e Paulo André brinca com as bandeiras.

