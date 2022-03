Tirolesa, escorrega e piscina de espuma são as atrações da festa do BBB 22

A festa desta sexta-feira (18), dentro do Big Brother Brasil, BBB 22, está bem diferente do que as tradicionais. Os Brothers e Sisters curtiram o parque temático montado pela produção do reallity, com direito a lanche ‘fast food’: hamburguer, batata frita, refrigerante e sunday. O momento foi aguardado e muito comentado, desde a liberação do figurino na casa mais vigiada do Brasil.

A programação conta com tirolesa, escorrega e piscina de espuma. Nas roupas dos participantes, muitas peças em amarelo, branco e vermelho. A piscina está decorada cheia de balões simulando um enorme hambúrguer.

