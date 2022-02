Tiago Abravanel faz voto de silêncio no BBB

Tiago Abravanel decidiu passar a sexta-feira, 4, em silêncio na casa mais vigiada do Brasil. Logo pela manhã, ele explicou na cabine do Raio-X: “Hoje acordei de um sonho muito maluco. Meus sonhos devem estar trazendo alguma mensagem, mas que ainda não consegui entender. Então, hoje, vou ficar em silêncio”, avisou.

Em seguida, o ator e cantor foi fumar na área externa com Pedro Scooby, que questionou o motivo do silêncio. “Tua garganta tá f*? Fez o voto de silêncio para ficar em silêncio para ficar assim em silêncio mesmo? Mente e coração e corpo e alma?”, perguntou o ex de Luana Piovani.

Tiago respondeu com uma afirmação de cabeça e fazendo um movimento de silêncio com a mão. “Até amanhã ou até mais tarde?”, perguntou Scooby. O cantor fez gesto com os ombros dando a entender que não sabia.

Linn da Quebrada também questionou o neto de Sílvio Santos, que respondeu: "Na época que eu fazia o Tim Maia, toda segunda-feira, eu ficava o dia inteiro sem falar".

A rapper perguntou os benefícios do silêncio e o paulista que traz "calma, reflexão, tranquilidade. Todo o oposto de quando eu falo".

"Chega uma hora que você acostuma tanto com esse lance do não falar que você começa a falar só o necessário", acrescentou ele.