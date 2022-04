'Teremos informações no final da tarde', diz irmão de Rodrigo Mussi sobre estado de saúde do ex-BBB

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, que se envolveu em um grave acidente de trânsito na madrugada da última quinta-feira (31), disse, nas redes sociais, que os familiares e amigos só terão notícias atualizadas sobre o estado de saúde do empresário "no final da tarde, com o boletim médico". No post, Diogo também afirma que "se ninguém ligou, é sinal que ele segue estável e em recuperação".

O irmão de Rodrigo ainda pediu que os fãs acreditem na melhora do brother. "Ele vai melhorar, tenho certeza! Acreditem!", escreveu.

(Instagram / @diogomussi1)

Nas redes sociais de Rodrigo, um vídeo no qual ele fala sobre "Jesus ir onde ninguém ia" também foi compartilhado. Na legenda, os amigos, que têm comandado o perfil do brother, escreveram que ele continua estável e se recuperando. Assista: